El camino hasta la cima en la carrera de un deportista de élite nunca se repite. Cada caso es diferente, y, observando distintos ejemplos, se evidencia que recordar el punto de partida resulta clave para explicar el éxito que pueda tener dicho deportista.

El pasado jueves, Danila So Delgado conoció su inclusión en la lista del seleccionador español de balonmano, Ambros Martín, para la disputa de los dos amistosos contra Rumanía del 27 y 29 de julio, que pueden suponer su debut como internacional tras haber sido citada en la anterior convocatoria del mes de junio.

Otras deportistas, al igual que ella, expresan la mayor de sus satisfacciones al enterarse de una noticia de esta importancia para sus carreras, pero lo que diferencia a So Delgado es su capacidad de reivindicar lo propio, el balonmano de su tierra, al tener la oportunidad de expresar sus sentimientos sobre su citación con el equipo nacional. «Estoy feliz por representar a Zaragoza y a Aragón, que siento que deberían de tener muchísima más representación», dijo la zaragozana en un vídeo publicado por su club, el BM Elche, tras su convocatoria con la selección.

Y es que So Delgado, formada en la cantera del Balonmano Colores de la capital aragonesa, aprovecha cada ocasión que se le presenta para ensalzar el balonmano en la comunidad. «Ojalá haya un equipo femenino de referencia en el balonmano aragonés», dice So Delgado, quien espera que llegue la concentración de Las Guerreras mientras apura sus últimos días de vacaciones. «Ver que el sitio en el que has crecido está en lo más alto del deporte de élite siempre será un orgullo», indica, reivindicando el sentimiento aragonés que le acompaña en cada partido.

«Me gusta muchísimo decir que soy de Zaragoza y representar a Aragón en todas las pistas a las que voy», explica la lateral izquierdo, quien ha encontrado premio con estas convocatorias a la fantástica temporada realizada con el Elche, con el que alcanzó la final por el título de Liga, finalizando en segundo lugar.

Goleadora y All Star

Este curso, sus 54 goles en la Liga Guerreras Iberdrola y sus 38 en la Europe Cup, donde ha sido la máxima goleadora del Elche, le han garantizado su sitio en el equipo All Star de la temporada junto a sus compañeras Nicole Morales y María Flores, con su técnico Joaquín Rocamora llevándose el premio al mejor entrenador. «Pienso que es un reflejo de la temporada. Quitando los méritos individuales de cada una como deportistas, ya que no hay mejor defensora que María ni mejor portera que Nicole, son merecedoras de los premios por la gran campaña que hemos hecho», asegura So Delgado. «Por mi parte, estoy súper agradecida de que se me dé el reconocimiento», añade.

Su agradecimiento y compromiso con quien le ha visto crecer hasta convertirse en la mejor lateral izquierdo de la División de Honor le lleva a acordarse de aquellos que le animaron a seguir cuando las cosas se torcían. «Lo primero que tengo que hacer ahora es agradecer a toda la gente que me ha acompañado, como mi entrenador Jaime Tuquet y a las compañeras que he tenido, en especial a Marta Chacón, porque son personas que me han empujado a no desistir y a aprender que todo el trabajo que haces merece la pena al final», asegura So Delgado, que a sus 21 años está a la puerta de coronar, debutando con la selección española de balonmano, un camino que comenzó en el BM Colores de Zaragoza, la ciudad que le vio crecer.