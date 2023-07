El catarí Nasser Al-Attiyah (Toyota GR) en coches y el español Tosha Schareina (Honda CRF) en motos reeditaron el título de campeones de la Baja España Aragón. En una edición con solo dos días de competición, condicionada por la convocatoria de las elecciones generales, los resultados de las especiales de la jornada del sábado certificaron la superioridad de ambos pilotos, que volvieron a ser los más rápidos en recorrer los caminos de la provincia de Teruel, por donde discurrió la prueba como viene siendo tradicional en los últimos años.

En coches, Nasser Al-Attiyah demostró la capacidad que posee para recuperarse, tras una irregular actuación en las dos etapas del viernes que no le permitió liderar la clasificación hasta la primera especial del sábado. El catarí cumplió con los pronósticos y logró su sexta victoria en la Baja España Aragón, tras haber acabado la prueba con un tiempo de 6.18.37. en el palmarés de Al-Attiyah figura también cuatro títulos en el Dakar, en 2011, 2015, 2019 y 2022.

El brasileño Lucas Moraes (Toyota Hilux), que hasta el viernes estaba al frente de la general, consiguió el segundo puesto del podio tras finalizar a 1.43 minutos del vencedor. El tercero fue para Carlos Sainz (Audi Sport) a 9.17 minutos, la cuarta plaza para el lituano Vaidotas Zala (Mini Cooper) a 9.51 y completó el top-5 el portugués Joao Ferreira (Mini Cooper) a 11.08. Por su parte, otros dos pilotos muy destacados, Nani Roma (Ford Ranger), finalizó la Baja España Aragón 2023 en séptima posición a 11.56 minutos del líder e Isidre Esteve terminó el 17º a 28.37 minutos.

Categoría de dos ruedas

En motos, Tosha Schareina siguió agrandando su palmarés y obtuvo su segundo título en la Baja España Aragón, tras el logrado la pasada edición. El valenciano no dio oportunidad alguna a sus rivales y marcó el ritmo a seguir en las cuatro etapas disputadas entre el viernes y el sábado, ganándolas todas y situándose en lo más alto de la clasificación general con un tiempo de 7.02.56. «La primera siempre es especial, pero ganar esta en casa es un orgullo. Desde el primer momento me he sentido muy cómodo, tragando polvo como todos, he dado el máximo desde el principio, desde el prólogo. Todo nos ha salido bien, hemos podido conseguir la primera posición en cada etapa, así que muy contento por mí y por el equipo», dijo el ganador al cruzar la meta.

En segunda posición figuró el también español Lorenzo Santolino (Sherco 450), a 10.09 minutos del primer clasificado, mientras que el tercero en la general fue el luso Rui Gonçalves (Sherco 450) a 15.21. La cuarta posición la ocupó el francés Neels Theric (Kove Rally) a 23.15 minutos y quinto resultó el español Sergi Sangrà (KTM 450) a 26.42. Así concluyó una edición más de la Baja con una participación realmente lujosa.