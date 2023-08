No hace falta mar alguno en Aragón para que algunos de los mejores nadadores a nivel nacional procedan de la comunidad. Los hermanos López-Zubero, Jorge Sánchez o Teresa Perales son algunos de los máximos exponentes de una disciplina que parece estar a punto de encontrar a quien puede coger el testigo de tan ilustre lista de atletas.

Luis Domínguez es un zaragozano de 20 años que el pasado lunes regresó del Mundial de natación de Fukuoka. «Todo el Mundial ha sido una experiencia increíble. Hay muy buen rollo con el grupo de la selección y la competición ha ido bien, así que debo decir que el campeonato ha sido muy positivo», valora Domínguez a su regreso a Zaragoza, donde se encuentra descansando tras acabar su temporada como nadador.

«No ha sido una competición que me haya salido todo lo bien que yo quería o esperaba, pero la experiencia me la llevo conmigo y en el 4x200 lo hicimos muy bien. En el cómputo global estoy muy contento con este Mundial y es una gran manera de terminar la temporada», asegura el aragonés.

Junto a sus compañeros Mario Mollá, Sergio De Celis y César Castro, Domínguez logró meterse en la final en los relevos de 4x100 libres, donde el equipo español consiguió un meritorio octavo lugar en la que fue su primera participación en una final a nivel mundial. «Fue increíble. Nos metimos a la final el mismo día por la mañana, y por la tarde, íbamos a hacerlo lo mejor que pudiésemos y a disfrutar. No todos los días se nada en una final de un Campeonato del Mundo, menos aún en un estadio como en el que estábamos», recuerda. «Las gradas estaban llenas y todo el mundo gritaba. Fue una experiencia increíble que no voy a olvidar», argumenta el nadador zaragozano de El Olivar.

El joven equipo que alcanzó la final (sus compañeros tienen 24, 23 y 21 años) acarició además el récord nacional en la mencionada prueba, quedándose a solamente cuatro centésimas con el tiempo de 3:13.77 que marcó el combinado nacional. «Acabará cayendo. Nos quedamos a unas centésimas y creo que podemos hacerlo perfectamente, simplemente tenemos que ajustar algunas cosas. El año que viene lo batiremos seguro», argumenta. «Aún así, estamos muy contentos por habernos metido en la final. Sabemos en qué debemos mejorar, que es lo importante, y el próximo año olímpico ese récord bajará», considera.

Un gran futuro por delante

El progreso de Luis Domínguez hasta convertirse en un nadador de élite no ha hecho más que empezar, y su futuro pasa por desarrollar sus capacidades en la Universidad de Virginia Tech, donde además estudia la carrera de Ciencias Biológicas. «Ayudan mucho a los deportistas y ofrecen muchas facilidades para compaginar las dos actividades al máximo nivel», indica Domínguez, que tiene como compañeros a otros españoles como Carles Coll, Nico García o el propio Mario Mollá. «El grupo de entrenamiento tiene mucho nivel. Siempre ayuda tener a gente de tu país con la que has competido antes de entrar a la universidad y que ya son tus amigos», expone.

El nadador de El Olivar no olvida de donde viene y mira al futuro con ambición y ganas de trabajar. «Para mí es un orgullo llevar el nombre de Aragón. Me enorgullece ser de Zaragoza», asegura. «Llevo toda la vida en El Olivar y me hace ilusión que puedan decir que tienen un nadador a nivel nacional que siempre va con la selección», dice el aragonés.

«Hay que ir con calma, competición a competición, pero también se deben tener unos objetivos. Yo quiero ir a por ellos y voy bastante bien encaminado», explica el atleta, que tiene claro cual es su meta como nadador. «Sueño con una final olímpica y con representar a mi país en unas Olimpiadas», sentencia Luis Domínguez, la promesa de la natación aragonesa.