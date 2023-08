Acostumbrada a los éxitos en una carrera en la que, a pesar de su juventud, el podio es su hábitat natural, María Delgado ha escrito en Manchester una nueva página en su extenso palmarés. Con cuatro metales, tres platas y un bronce, se vuelve la aragonesa del Mundial de Natación Adaptada y con la sensación, ganada brazada a brazada, de ser una de las referentes del panorama paralímpico nacional.

Con una naturalidad inusitada habla la protagonista en tierras inglesas de su actuación y da la impresión de que no demasiado sorprendida de su rendimiento, lo que habla a las claras de la determinación de Delgado a la hora de afrontar, y de competir, ante las mejores nadadoras del mundo en sus categorías. «Llegaba muy fuerte, con muchas ganas y en un gran momento de forma. Creo que lo he podido reflejar, en especial los primeros días. Estoy muy contenta tanto con los resultados que he conseguido como con las marcas que logré», explica la nadadora zaragozana.

No en vano, a las cuatro preseas, María Delgado, que padece una deficiencia visual, logró un hito que le hace especial ilusión, el récord de España de 100 metros mariposa en su categoría (S12) con un crono de 1.06.87 y en la que solo la italiana Alessia Berra le privó de proclamarse campeona del mundo en un ajustadísimo final. A pesar de ello, la aragonesa asegura que no se la quedado una espinita clavada por no haber podido traerse ninguna medalla de oro de Manchester. «Para nada, no. Al final hay que valorar lo que son cuatro medallas en un Campeonato del Mundo. Es una locura. Hace unos años si me lo hubieran dicho me hubiera parecido impensable», confiesa la nadadora, que el resto de metales los logró en 100 metros espalda y en los relevos 4x100 libres y mixtos. «Claro que lo piensas y tengo la ambición de lograrlo algún día. Mi progresión está siendo muy buena y cada vez lo veo más cerca. Hay que seguir por el mismo camino y si tiene que llegar, llegará. La motivación la tengo», añade.

A sus 25 años, la zaragozana considera la prueba internacional que acaba de terminar, su sexto Mundial, como una de las mejores competiciones de toda su carrera. «No sé si la mejor, pero estoy muy satisfecha con mi rendimiento. Cada vez que compites es diferente y a veces se hace difícil esa comparación. Lo que es seguro es que salgo de este Mundial de Manchester con muchas ganas de seguir entrenado y me da mucha confianza para lo que viene el año que viene», analiza.

París a la vista

En ese horizonte, y tras un merecido descanso que va a disfrutar la nadadora, ya que con la competición internacional María Delgado pone fin a su temporada, lo que asoman por encima de todo son los Juegos Paralímpicos de París 2024, que serán, si nada se tuerce en los meses que faltan, sus terceros.

«Al final es el sueño de casi todos los que nos dedicamos a esto. Te preparas lo mejor posible durante los cuatro años del ciclo olímpico para llegar en las mejores condiciones posibles», reconoce la nadadora, que ya sabe lo que es subirse al podio en la competición deportiva por excelencia. La zaragozana, que comenzó a destacar desde muy joven, logró dos medallas de bronce en Río 2016 y se quedó a las puertas en Tokio 2020, en donde se tuvo que conformar con varios diplomas olímpicos. Entonces sí que se quedó con un regusto amargo que querrá olvidar en Francia el próximo verano. De momento, su preparación no puede ir de mejor manera y Delgado se muestra realmente ambiciosa para una cita que ya tiene entre ceja y ceja. Allí tendrá varias opciones de ampliar su colección de medallas y, quién sabe, quizá llegue la medalla de oro que de momento se le resiste a una nadadora que parece dispuesta a coger el relevo de Teresa Perales como referencia de la natación adaptada española.