Ruben Egea fue la buena noticia en un mala jornada para los intereses de los aragoneses en el primer día del Europeo de Atletismo sub-20 que se está celebrando en Jerusalén. Egea finalizó cuarto en su serie y, con tiempo de 3.52.86, consiguió la clasificación para la final de 1.500 metros, que se celebrará el miércoles.

No corrieron la misma suerte los otros tres primeros representantes de la comunidad que se estrenaron en la primera jornada de la competición internacional. Carlos Zárate terminó último en su serie de 3.000 metros y no tuvo opciones de meterse en la carrera decisiva. Tampoco tendrá opción de medalla Gabriela Sanz en salto de altura, que a pesar de haber batido su marca de la temporada se quedó a las puertas de la final. Algo parecido le sucedió a Elena Guiu, que primero logró el pase a semifinales de los 100 metros pero en esa carrera finalizó sexta, puesto que no le valió para clasificarse.