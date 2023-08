Cada momento histórico tiene una voz. Cuando pensamos en los grandes acontecimientos deportivos, recuperamos en nuestra mente esas imágenes mientras se nos dibuja una sonrisa. Todos y cada uno de ellos, además de tener un o una protagonista sobre el terreno de juego, tienen una alma. Alguien, micrófono en mano y emociones a flor de piel, nos contó lo que estábamos viendo. Nos hizo partícipes de la gesta. Hasta la fecha, esas voces han sido siempre masculinas. Ahora, la historia ha cambiado. El Mundial de Australia y Nueva Zelanda ha sido un punto de inflexión en muchos aspectos: económicos, futbolísticos, mediáticos... Y también comunicativo. España está a un partido de hacer historia. En el país ya se han conseguido grandes hitos. Alicia Arévalo (Sant Andreu de la Barca, 1998) se ha convertido en la voz de una nueva generación.

Hace poco más de año y medio, Alicia, licenciada en Periodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona, entraba por primera vez en una cabina de retransmisión. Teledeporte emitía en directo los cuartos de final de la Copa de la Reina entre el Granadilla y el Sevilla. Desde los despachos de la casa le propusieron ser su voz. Ella había soñado con ello, pero nunca se había sentido preparada para dar el paso. Sin embargo, llegó su momento y, cuando dio el sí, no era consciente de todo lo que le venía por delante.

"Yo me vi el Mundial de 2015 de Canadá. Es el primer gran evento de fútbol jugado por mujeres que recuerdo, y pensaba, ojalá yo algún día poder dar un poco de visibilidad, dar voz a esto que está sucediendo. Y ocho años después, estoy dando esa voz, ¿sabes? Era una opción que podía tener en la mente, pero no me veía capacitada con 23 años de afrontar una retransmisión de un partido de fútbol. Pero, al final, desde aquí me dijeron: 'Venga va, que queremos hacer una apuesta por ti. Sabemos que a ti te gustaría hacer esto, te vamos a dar la oportunidad. Queremos que aprendas con nosotros en esta casa y nosotros te vamos a ayudar'", relata emocionada a El Periódico.

Durante el último año, el recorrido de Alicia ha sido espectacular. Hasta la cita mundialista, a la que ella no sabía que iba a dar voz, se preparó cada partido con minuciosidad. De hecho, es la primera mujer en narrar un partido de un Mundial Masculino para TVE. Libretas, documentos de texto, apuntes y conversaciones. . Cada narración era un examen para ella misma. Siempre con la voluntad de darle la calidad que se merece el producto, con el autoanálisis por bandera. "Gracias al apoyo de mis compañeros, también de todos los consejos, fui aprendiendo y formándome sobre la marcha. Y he conseguido llegar al nivel que tengo ahora. Todavía me queda muchísimo por aprender y, por suerte, tengo muchísimos errores de los cuales aprender y eso me va a hacer ser mejor persona y periodista", reconoce.

Pionera y referente

Fue valiente y se metió de lleno en la narración, un terreno poco sembrado por las mujeres, que hasta hace poco estaban excluidas de esta modalidad periodística. "No estamos acostumbrados a escuchar voces femeninas en retransmisiones de fútbol, sobre todo porque siempre han estado los hombres, que tienen voces más graves. A la gente le chirría que un gol pueda ser un poquito más agudo y les molesta. Creo que es importante que estemos ahí, que sigamos luchando por hacernos ese hueco que ya estamos teniendo y que la gente poco a poco vea que esto va a ser habitual a partir de ahora", clama, reivindicando el lugar que se merecen las mujeres en todos los aspectos de la sociedad. También en el periodismo.

"A mí este Mundial me ha cambiado la vida. Para mí era 'la ilusión'. Cuando pensaba en un sueño a nivel profesional, pensaba en esto", reconoce con un brillo especial en los ojos. El camino, sin embargo, no ha sido fácil. Hasta que no se hizo oficial que RTVE compraba los derechos del Mundial, ella no pudo empezar a preparar los partidos. "La verdad es que me ha costado mucho gestionar los nervios, porque siento la responsabilidad de intentar hacerlo lo mejor posible. Tienes que intentar que el producto sea de calidad. Se espera mucho de la narración de una España histórica y creo que junto con las comentaristas hemos estado a la altura de la situación. A nivel de nervios se pasa mal: es no tener hambre, no poder descansar por las noches. Yo me iba a dormir por la noche y estaba repasando la alineación de Suecia [ríe]. Siempre estás pensando qué datos aportar al inicio del partido, cómo puedo narrar el gol. Siempre son cosas improvisadas, pero más o menos tienes una idea, por si a caso", cuenta.

Las redes sociales, donde muchísima gente le ha mostrado su apoyo y le ha agradecido el camino que está abriendo, también han sido crueles con ella. "Las redes sociales son muy tóxicas. En concreto Twitter. Y creo que todo esto me ha ayudado a ser más fuerte. Me ha ayudado a filtrar, a saber qué información tengo que valorar y qué información no; qué comentarios tengo que tener en cuenta y cuáles no. Hay mucho camino por recorrer todavía la mentalidad de la sociedad, pero es importante que las mujeres no nos arruguemos ante este tipo de críticas en redes sociales"

Alicia Arévalo es una referente para todas las mujeres. Tanto formen parte del mundo periodístico, como no. Tenacidad, esfuerzo y perseverancia han hecho de ella la voz de una generación, de una gesta histórica. El Mundial nos ha traído muchas cosas y, entre ellas, también a grandes profesionales que luchan cada día por abrir camino.