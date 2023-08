El triunfo de la selección española en el Mundial coloca directamente a Salma Paralluelo en el Olimpo del deporte aragonés. La zaragozana entra por la puerta grande en un selecto grupo de deportistas, pero al que cada vez más mujeres hacen méritos por incorporarse. Pioneras como Conchita Martínez, Sheila Herrero o Teresa Perales pueden estar tranquilas porque el relevo generacional está más que garantizado.

El deporte femenino está viviendo en España su mejor momento y en Aragón ese boom es todavía mayor. El éxito de Salma es el último de una larga lista ya de logros que están consiguiendo las mujeres de la comunidad. La explosión de talento aragonés no tiene precedentes y los excelentes resultados que están teniendo nuestras deportistas no son más que una consecuencia que demuestra lo bien que se trata al deporte desde la base. Un gran trabajo que se lleva haciendo desde hace años y que ahora está viendo sus frutos. No hay mejor ejemplo que el de Salma, que ha compaginado durante toda su vida el fútbol con el atletismo y en los dos deportes era una estrella desde bien pequeña, para comprobarlo.

El Mundial de España, con Paralluelo con un papel protagonista, consiguió sacar ayer a la calle a cientos de aficionados, algo que no hace tanto consiguieron las chicas del Casademont Zaragoza con su histórico triunfo en la Copa de la Reina que se celebró en la capital aragonesa. Una victoria en la competición del K.O que fue la guinda a una gran temporada de las aragonesas que, además, le va a servir para pasear el nombre de Zaragoza por toda Europa en la que va a ser la primera participación del equipo en la Euroliga, la competición más prestigiosa de baloncesto en el Viejo Continente. Si el título copero fue un logro heroico, no es menos el cómo se consiguió, llenando a rebosar el pabellón Príncipe Felipe con 10.800 espectadores, lo que supuso el récord de asistencia a un partido de baloncesto femenino en España.

Títulos y algo más

Un equipo que, sumado a lo conseguido dentro de la cancha, ha logrado quizá algo más importante y es volver a enganchar al público gracias a una cercanía que ha provocado una conexión que ha superado cualquier expectativa. La afición y la ilusión por el baloncesto femenino ha vuelto a Zaragoza y a toda la comunidad.

Un año que está siendo brillante para los deportes de equipo femeninos aragoneses. El Club de Hielo Jaca Femenino consiguió un hito sin precedentes para la historia del deporte aragonés al convertirse en el primer equipo femenino aragonés en ganar la Liga en la categoría máxima de su deporte. El cuadro jaqués lo hizo además remontando en una final que se le había puesto muy cuesta arriba ante el Majadahonda pero que supo reconducir para ganar los dos últimos encuentros de la eliminatoria y culminar así una remontada que ya es leyenda del deporte aragonés. Un éxito que paralelamente, siendo un fenómeno similar al de las chicas del Casademont, está provocando una revolución en el hockey hielo femenino, aumentando la expectación que provoca y creando una cantera con gran futuro.

Otro equipo de la comunidad que apunta muy alto es el Esneca Fraga. Como una apuesta firme y decidida para hacerse un sitio en el panorama nacional del hockey patines nació en 2021, hace apenas dos años, y ya ha conseguido ser el primer club aragonés en la historia que ha conseguido llegar a la máxima categoría nacional de este deporte. Tras una primera temporada en la que consiguieron el ascenso a la Ok Liga Iberdrola (la Primera División del hockey femenino), este segundo curso no ha sido más que la confirmación de que el conjunto oscense ha llegado para quedarse y que no se conforma con lo logrado hasta ahora en su corta existencia. Su siguiente paso, que se dará durante la próxima temporada, es el sueño de asaltar Europa.

Si a los deportes de equipo les ha ido bien, excepcional también ha sido el año de las deportistas aragonesas en el apartado individual. De hecho, Salma Paralluelo no es la única que se ha proclamado campeona del mundo recientemente. Hace unos meses lo logró Esther Briz, y además por partida doble. La deportista del Helios lo hizo en la categoría de remo de mar en las modalidades de sprint y doble scull mixto, y mira ya con gran ambición hacia los Juegos Olímpicos de París.

Otra que sueña con estar el próximo verano en la capital francesa es María Laborda, que sigue deslumbrando y se ha convertido en una de las mejores escaladoras a nivel nacional y una de las mejores juveniles del mundo. El campeonato de España de velocidad, con récord nacional incluido, es su mayor título en una carrera de momento corta, debido a su juventud, pero que apunta hacia lo más alto.

El atletismo aragonés también está viviendo un momento dulce con nombres como Mireya Arnedillo, Elena Guiu y Gabriela Sanz haciéndose un hueco en la élite. Un lugar que ya se ha ganado Carrodilla Cabestre con su título mundial juvenil en carrera Vertical hace tan solo unos días o Inés Bergua, medalla de bronce el pasado mayo con la selección española en el Campeonato de Europa de gimnasia rítmica. Las baloncestistas Marina Mata y Ariadna Termis han vuelto a vivir un verano mágico en el que han vuelto a tocar metal con España y Danila So Delgado ha debutado con la selección absoluta de balonmano.

Estos son solo algunos de los éxitos de las deportistas, que además tienen en común su juventud y su hambre por seguir consiguiendo triunfos. Por lo que, con Salma Paralluelo a la cabeza, si el estado de salud del deporte aragonés femenino es ahora excelente, todo hace indicar que esto continúa y que vamos a poder celebrar muchos logros más durante los próximos años de esta colección de estrellas.