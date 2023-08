El seleccionador de España, Jorge Vilda, dijo tras la victoria en la final del Mundial que "es difícil de describir", que es una "inmensa alegría" y que está "orgullosisímo" de sus jugadoras.

"Estoy orgullosímo de este equipo, muy feliz por toda la gente que está viéndonos, que les hemos hecho felices. Hemos demostrado que sabremos sufrir, este equipo ha creído y somos campeonas del mundo", dijo.

"En cuanto ha pitado el árbitro he podido ver a mi hija y mi mujer, mi hijo y mis padres están en casa y muy feliz por todo el mundo. Ahora les decimos al país que celebren, me imagino como esta España, vamos a celebrar aquí y no sé cómo acabará", contó a RTVE.