Hace diez años, Luis Rubiales era el presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE). Acababa de convocar la primera huelga en 27 años de futbolistas de Primera y Segunda División para pedir que se firmase un convenio colectivo que crease un fondo para garantizar el pago de los sueldos e impusiese sanciones que no cumpliesen con los pagos.

Hacia el exterior, un férreo líder sindical; hacia dentro, un 'cabecilla' que fue denunciado por acoso laboral en 2017. Tamara Ramos, directora de Marketing de AFE por aquel entonces, decidió emprender acciones judiciales contra un Rubiales al que después se enfrentaría públicamente desde la tribuna que le dio Futbolistas On, otra organización laboral que ella misma fundó para defender los derechos de las futbolistas.

"Humillaciones" en la AFE de Rubiales

"No me sorprenden los hechos de Rubiales. Lo que sí me ha extrañado es que por fin lo haga público", explicaba muy nerviosa en 'El Programa de Ana Rosa' de Telecinco. Temblando, Ramos aseguraba haber sufrido "durante mucho tiempo humillaciones, golpes [se refiere a puñetazos sobre la mesa] y palabras que no puedo repetir" mientras compartió lugar de trabajo con el actual presidente de la RFEF.

El beso forzado a Jenni Hermoso y su condenable comportamiento en el palco, durante la final, han llevado a Ramos a dar un paso adelante para denunciar lo vivido aquellos años. "Delante de todos me decía, con la sorna que le caracteriza: '¿Tú has venido a ponerte las 'rodilleras'? Yo soy una profesional que no se merece eso", explicó en el programa televisivo.

"Sus disculpas ante Jenni son falsas"

Estos deleznables comentarios ocurrían ante futbolistas de primer nivel y en espacios donde Rubiales gozaba de impunidad. "Me hacía preguntas del tipo: '¿De qué color traes hoy la ropa interior?' Siendo mujer en un mundo de fútbol, donde ya somos pocas, y con el poder que ostentaba y ostenta, es difícil enfrentarte a él", argumentó.

Su declaración entronca directamente con la estrategia que desde la RFEF se ha llevado a cabo con el beso forzoso a Jenni Hermoso. El ente federativo difundió a través de EFE unas declaraciones falsas de la jugadora, quien nunca se ha sentido cómoda con la situación. 'Relevo' desvelaba después del vídeo de disculpas de Rubiales que éste había intentado que la campeona del Mundo apareciese con él en un clip que no ha convencido a nadie más que a sí mismo.

"No me quería pagar el paro"

"Al final, terminé saliendo de AFE y llegué a un acuerdo. Con dos bebés pequeños de tres meses, me costó mucho llegar a una salida. Él me dijo que me rescindía y que no me daba el paro. Tuve que demandarle. Por eso creo que su discurso no supone una disculpa. Es simplemente una justificación", critica Ramos, a la que esta situación, que puede terminar con Rubiales, le ha dado la razón.

"Hay muchísimo machismo en el fútbol. Me encantaría que las instituciones tomase nota para que más mujeres estén en cargos directivos. Hay muchas mujeres válidas. Cuando yo sufrí el acoso, algunos de mis compañeros me decían que tenía que denunciar, pero eran pocos. Este sistema sigue siendo clientelar", sentenció Ramos, la primera en denunciar la peor cara de Rubiales.

RFEF: "Ramos le ha felicitado el cumpleaños"

Ya por la tarde, la RFEF "lamentaba y denunciaba las gravísimas y falsas acusaciones de Tamara Ramos" y aseguraba haber tomado medidas legales inmediatas "al entender que no se pueden tolerar afirmaciones de semejante magnitud y tan difamatorias que lo único que pretenden es dañar la imagen de Luis Rubiales, aprovechándose de la actual corriente mediática".

En su comunicado, la Federación considera "pertinente" informar que "la señora Ramos, además, ha mantenido contacto personal con el presidente Luis Rubiales durante todo este tiempo e, incluso, le ha mandado imágenes familiares, felicitado cumpleaños y hasta le solicitó recientemente un puesto de trabajo en la RFEF". Finalmente, el ente federativo considera "inadmisible" las manifestaciones y anuncia "la interposición de las acciones penales oportunas".