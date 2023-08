Los Mundiales de Budapest pasarán a la historia por los cuatro oros logrados por España en las cuatro pruebas de marcha con sendos 'dobletes' del extremeño Álvaro Martín de la andaluza María Pérez en los 20 y en los 35 kilómetros.

Y lo han hecho en la Plaza de los Héroes sin la presencia de Sebastian Coe en ninguno de los tres días de competición. El británico es uno de los grandes responsables de la situación dramática que vive esta especialidad histórica y quizá ha preferido evitarse madrugones y sobre todo algún comentario desagradable de aficionados o de los propios marchadores.

El presidente de World Athletics se pavonea cada día en el National Athletics Centre, pero los siete kilómetros que lo separan del circuito de la marcha han supuesto un obstáculo insalvable para el 'lord'. Habrá que esperar a las maratones del fin de semana; si aparece por la Plaza de los Héroes, su desprecio a la marcha será aún mayor. Eso sí, al menos el acierto ha sido pleno confiando a los Mundiales a Budapest. ¡Qué gran organización!

La historia es tran triste como fácil de entender. Al Comité Olímpico Internacional (COI), un organismo cada vez más político, le 'molestan' ciertas pruebas atléticas por su duración mientras que le motivan otras como el break dance o incluso los 'E-Games'. Y en esta cruzada la marcha ha caído en desgracia. Primero desaparecieron los 50 km y fueron sustituidos por los 35 en una decisión lamentable. En París se disputarán los 20 km y una prueba mixta de relevos. Para Los Ángeles 2028 no hay ninguna certeza.

Lo más triste del caso es que Sebastian Coe, lejos de plantar cara, se ha plegado a los deseos de un COI en el que están centrados sus objetivos. Más que en defender al atletismo, el doble campeón olímpico en 1.500 (Moscú'80 y Los Ángeles'84) parece tener claro que su futuro para por ser el sustituto de Thomas Bach y para ello no ha dudado en politizar al máximo el atletismo mientras se centra en chorradas como esas llamadas 'sillas calientes' con cómodos y vistosos sofás para los atletas que esperan la clasificación por tiempos con el ácido láctico por las nubes (los cuatrocentistas) en vez de defender a su deporte. Primero ha sido la marcha, pero la amenaza se cierne también sobre la maratón, las pruebas de relevos, el martillo o hasta el triple salto.

"¿La marcha? Que le pregunten al COI", dijo días atrás el londinense. Una respuesta que habla por sí sola. Eso sí, muy valiente para algunas cosas pero muy cobarde para asistir a las pruebas de marcha. Es la triste realidad del atletismo, sin un máximo mandatario que lo defienda. "No, no lo hemos visto por aquí", se ha limitado a comentar Álvaro Martín al ser inquirido sobre el máximo mandatario de World Athletics. No habría sido bien recibido.