Cuando dejaron el tenis y comenzaron a jugar al pádel muy pocos entendieron la decisión. Hace ya años que el tiempo les ha dado la razón y, a finales de 2023, cuando las gemelas Sánchez Alayeto jueguen su último partido de pádel profesional, las gemelas lo harán sabiendo que han ganado la apuesta. Y no solo eso, sino que abrieron un camino que no existía y que las ha llevado a ser un referente para muchos y muchas que se han querido dedicar a este deporte.

«Nos dicen que somos pioneras, leyendas, que vaya legado hemos dejado, que hemos marcado una época… Es difícil sentirse así pero cuando tanta gente de dice lo mismo al final es que algo de eso habrá», reconoce tímidamente Mapi. «Al final creo que lo más importante es la huella que hemos dejado. Estamos recibiendo infinidad de mensajes», afirma Majo. Pueden parecer afirmaciones exageradas, pero no lo son en el caso de las aragonesas. Porque las gemelas atómikas revolucionaron la manera de jugar al pádel. «Antes había un estilo mucho más lento y defensivo. Nosotras desde el principio jugamos un pádel más rápido, potente y eléctrico. Nos funcionó muy bien y es verdad que marcamos un cambio. A partir de entonces muchas parejas empezaron a cambiar también su estilo», explica Mapi. Ahí comenzó una carrera a la que no se le puede poner un pero. «Hemos ganado todo lo que se puede ganar. Somos unas afortunadas», reconoce Majo. «Ha sido un camino difícil y sacrificado. También hemos tenido que superar obstáculos, pero ha merecido la pena», reflexiona Mapi.

Y es que la mayor dificultad de la pareja llegó cuando, en 2021, a Mapi le diagnosticaron esclerosis múltiple, una enfermedad que a muchos les hubiera retirado. «En ningún momento se me pasó por la cabeza dejar de competir», se apresura a decir la deportista aragonesa. «Esta situación me ha enseñado a vivir el aquí y el ahora, porque no sabes cómo te vas a levantar al día siguiente», añade. «Fueron momentos muy duros, de miedo y mucha incertidumbre. Yo solo podía estar ahí para lo que mi hermana necesitara. Me sorprendió su positividad desde el principio», recuerda Majo emocionada.

El último baile

Afortunadamente, y no sin esfuerzo, las gemelas Sánchez Alayeto volvieron pronto a competir y con resultados notables. «Ahora sentimos que es el momento de parar, pero no porque no nos sintamos competitivas. Estamos bien físicamente y podríamos seguir, eso hace que haya sido más difícil decidir, pero queremos hacer otras cosas. Además queríamos retirarnos juntas», afirman. Uno de esos proyectos, que comparten las dos gemelas, es el de ser madres. «Tenemos ya una edad (39) y jugando es difícil conciliar la vida familiar, pero en un futuro seguro que seguimos ligadas al deporte», recalca Majo.

El anuncio de su adiós a final de temporada les da la oportunidad ahora de vivir un último baile ante el que se muestran exultantes. «Queremos despedirnos de todas las ciudades posibles y sentir el cariño de la gente», dice Mapi. «Se nos vienen encima muchas emociones. Va a ser difícil gestionarlas», augura Majo. Las dos tienen claro cuál sería su despedida perfecta. «Queremos clasificarnos al Máster de Barcelona y despedirnos allí con las mejores», afirman. La ciudad catalana les trae a las gemelas Sánchez Alayeto uno de los mejores recuerdos de su carrera, cuando ganaron su primer torneo del WPT en 2013, momento en el que confirmaron su explosión y arrancó la leyenda. «Ganar un título más sería increíble», sueña Majo. «Ojalá, pero para mí es menos importante. Prefiero quedarme con las sensaciones, el afecto y todo lo que podamos recibir. Ganar ya hemos ganado todo», vuelve a recalcar Mapi.