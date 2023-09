Las redes sociales se han convertido en la hemeroteca perfecta para recordar algunos momentos del pasado que pasaron desapercibidos. En las últimas horas se ha hecho viral tanto en TikTok como en Instagram por muchos motivos una entrevista premonitoria a Salma Paralluelo en Aragón TV en 2018. La aragonesa estaba dando sus primeros pasos en su exitosa carrera deportiva enumerando frente a las cámaras de la televisión autonómica unos sueños de adolescente que han acabado después de mucho esfuerzo por cumplirse.

Salma Paralluelo acudió por aquel entonces al plató de Aragón en Abierto con tan solo 14 años acompañada de su padre, Jaime Paralluelo, para hablar sobre los inicios de su prometedora carrera. Antes de dar paso a los dos protagonistas, el presentador del programa de Aragón TV, Jesús Nadador, informó sobre una noticia de última hora y es que comenzaron los rumores sobre un posible interés del FC Barcelona en contratar a la joven estrella aragonesa. "¿Estoy exagerando o no estoy exagerando? Igual pasa ¿no?", cuestionaba el periodista sobre una hipotética situación que se hizo realidad en julio de 2022.

Después entre Salma y Jaime repasaron la infancia de Salma muy ligada desde siempre al atletismo y al fútbol, deportes que practicaba al mismo tiempo desde los 7 años. "Comencé a jugar en el Intersala, pero el San José fue el club que me dio la primera oportunidad de jugar a fútbol", sentenciaba la aragonesa.

Nadador quiso indagar más en la rutina de Salma sabedor que sin esfuerzo no hay resultado. "Normalmente como llego muy tarde de entrenar, me suelo levantar para estudiar y hacer los deberes a las 5-6 de la mañana", explicaba Salma ante la incredulidez del presentador, que preguntó más detalles de los entrenamientos. "Entreno todos los días de la semana durante una hora y media más o menos", anunciaba la futbolista que por aquel entonces tenía solamente 14 años.

Conocedor de la madurez de Salma en plena adolescencia, Nadador se interesó también por su entorno preguntándole acerca de lo que pensaban sus amigas acerca de su carrera deportiva. "Me dicen que todo lo que hago está muy bien y que siga con ello. Me van a apoyar en todo, están muy encima mío en los estudios y siempre me van a ayudar", aclaraba la deportista.

"Salma, quieres ser una deportista de élite y estás muy cerca de conseguirlo, aunque imagínate que finalmente no lo logras...¿Qué te gustaría hacer?", le preguntaba Nadador. "Pues... entrenadora, tiene que ser algo con el deporte", sentenciaba Salma, que por aquel entonces ya había debutado con 14 años en la selección española sub-17 de fútbol.

Después de hablar acerca de su experiencia en un centro de alto rendimiento, Nadador le preguntó acerca de sus sueños. "En fútbol me gustaría ganar un Mundial con la selección española, jugar con la absoluta y con el FC Barcelona", concluyó Salma que ha cumplido todos sus sueños a los 19 años siendo ya campeona del Mundial sub-17, sub-20 y absoluta con España además de haber ganado la Champions League y la Liga vistiendo la camiseta del Barça.