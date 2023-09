Es el deporte el ecosistema donde resisten las hazañas modernas. Entre estas páginas habitan los últimos superhéroes habituales, esos en cuyos poderes mágicos reflejamos el despertar de nuestros sueños imposibles. En esa épica atlética la discapacidad añade un brillo de referencia, de solidaridad, sensibilidad, de narrativa del ejemplo de superación que consuela nuestra humanidad imperfecta entre la empatía y el paternalismo.

Pueden reconocer a María Petit por sus entrevistas en televisión, por atreverse a escalar el Aneto o la Pica d’Estats, por competir en trails, correr la media maratón de Nueva York, por ser una mujer ciega que viaja sola por el mundo, por remontar cascadas de hielo, por haber escrito un libro, Si no lo veo no lo creo, narrando su visión como invidente, por sus charlas como divulgadora por la promoción laboral de las personas con diversidad funcional, por miles de méritos. Hoy viene aquí por todo eso y por algo más importante, por ser autónoma y libre, esa existencia feliz del hacer lo que quiero que no trasciende a la noticia siendo el titular deseado de cualquiera vida.

Este verano María se ha subido al Vallibierna. No es su primer tresmil. Ni el segundo. Sin focos, sin alardes, solo porque fue con un par de amigos, por una improvisación, en medio de unas cañas. «¡¿Chicas, nos vamos al Vallibierna y hacemos un vivac?!». Esa frase de su íntimo Lluis Trillo encendió la mecha de un fin de semana fantástico. Elisa Más y María no dudaron. Se apuntaban. «Hacía tiempo que no hacía algo de montaña con exigencia y me apetecía».

Era agosto. Recuerda que hacía bien de calor. Subieron chino chano al refugio de Cap de Llauset, cenaron allí con «la gente increíble que guarda el refugio» y a la orilla de un ibón plantaron sus sacos bajo un techo de estrellas. A dormir. O no. «Fue una noche espectacular. No se escuchaba nada, solo el rumor del agua. Me desvelé y levanté sintiendo el sonido del viento. Me centré en mi respiración y tenía la sensación de escuchar a algún animal», narra María.

Al día siguiente subieron con calma toda la pedrera y afrontaron animados la cresta aérea que alcanza la cima. Fue en esta zona más expuesta y compleja donde María utilizó la barra direccional que sujetan dos guías, uno delante y otro detrás, y que lleva en sus carreras «aunque lo que más me gusta es utilizar mis manos en las grimpadas».

Antes se había valido de la intuición y el paso de su amiga Elisa, agarrada de su mano y de su mochila. «Esta zona la hicimos con mucha precaución, con paso lento y firme. Terminé con las piernas reventadas, como si me hubiera ido tres meses a una jungla. Es un terreno de mucha piedra no muy apropiado para una persona ciega», reseña María.

No se atrevieron con el abismal Paso del Caballo que cuelga hasta Tuca Culebras, un filo de piedra que se vierte al precipicio y hay que abordar a horcajadas. ¿Pero cómo puede ser para alguien que no tuvo miedo de cruzar el Paso de Mahoma? Al Aneto fue hace un par de años como reto con Steffi Troguet y Ferrán Latorre, dos ochomilistas con cuajo. «Ese día íbamos encordados, seguros. Esta vez si uno tenía un resbalón nos íbamos los tres abajo. Habíamos disfrutado del vivac, de la compañía, estábamos completos. No hace falta la superfoto. Nos centramos en disfrutar, no en querer hacer por hacer». La valentía es el sentido común, la seguridad es la cima del éxito.

El guitarlele de Elisa

Quedaba lo mejor. Arriba sonó la música del guitarlele de Elisa, una trailrunner que canta Wish you were here con alma preciosa en su proyecto Mountains of music, búsquenla en YouTube. Fueron felices. Sintieron la montaña, la música y la amistad. El momento. Que eso es la vida. Esa sensación que nos hace a todos superhéroes por un instante.

Y esa es la hazaña que cuenta este día distante de récords y medallas. En un acontecimiento desenfocado que es la cotidianidad del día a día. «Porque el deporte es una gran pantalla que visibiliza la discapacidad. Yo soy hiperactiva y me sirve como reto, sin la montaña me sentiría vacía, pero cuando hablo en mis charlas siempre resalto que cada uno tiene que encontrar sus ilusiones, esa diversión de lo que quiere hacer», razona. Como subir al Vallibierna con unos amigos. O planificar un futuro viaje a Marruecos, con el sueño de encaramarse al Toubkal, con sus entrenamientos disfrutones para preparar la Ultra Pirineu en octubre y otra Behobia en noviembre...

Porque ella lo sintió. En pleno duelo por la pérdida de la visión se amarró a la competición de atletismo, quería ir a los Paraolimpicos «hasta que entendí que no sabía por qué lo hacía, porque no disfrutaba, no era feliz, porque luego ni sabía salir sola de casa. Entendí que detrás del aplauso existe ese día a día que no se ve, la superación de unas barreras arquitectónicas, tecnológicas y sociales que no están solventadas, una vida que con un poco de sensibilización y conciencia podemos cambiar». Por eso anima a los amantes de las montañas a que colaboren, como guías, a acercarse a esas a otras personas sin esa autonomía «porque poder ayudarnos unos a otros como sociedad hace que la vida sea más bonita y adquiera más sentido».