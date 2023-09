Irse al lado oscuro tiene sus resquemores salvo si eres un Jedi rebotado con voz cascada. O Pau Donés. Valientes, deseosos de medir nuestra resistencia al embrujo del verdor del otro canto, hoy cruzamos los Pirineos para mirarlos del revés, ya ves lo que es. ¡Nos vamos a Francia! ¡Nos vamos a por el Campbieil!

No se me vengan arriba. Ni Alpes ni Macizo Central. Somos low cost. Pasar el túnel de Bielsa y chimpún. Un exilio de quita y pon. Unos kilometricos que ni el come come de cruzar la aduana de tiempos pluscuamperfectos. Una extensión del Sobrarbe por unos esquís. Proponemos un tresmil dulzón, de desniveles apropiados, graveras teñidas, sin pasos de mareo y caminos requetemarcados, que hasta si madrugas te da para almorzar en Parzán o seguir por la Occitanie a ponerte de queso hasta el morro.

Tresmil de todas formas, alta montaña, solanera y patapum para arriba, por supuesto, que hay que sudarlo, pero dentro de los cánones y medidas del alpinismo, siempre tamizados por el sentido común particular, es de los apropiados para el principiante.

Ya dicho lo del Túnel de Bielsa, pasamos Aragnouet y en Fabian enfilamos el acceso a la carretera de Los Lagos. Saquen agenda y apunten Les Laquettes como itinerario amable entre grandes ibones si quieren hacer una excursión con niños. Borrachera de agua dulce en medio del Parc national des Pyrénées. Eso será otro día. Nosotros dejaremos el vehículo entre el Lac d’Oredón y el Cap Long, antes de las grandes eses que derivan en su amenazante presa.

Ocre, rojizo y grisáceo

En este punto se abre el valle de Estaragne con unos amplios prados donde saludaremos a las inmutables ovejas que pacen en alegría. El plácido inicio deriva en una rampa para solventar un saliente pétreo que nos eleva hacia un plano inclinado exigente. La ganancia rápida de metros se compensa con las vistas de los puntales que nos escoltan y, a la espalda, el Lac d’Oredón. Un giro hacia el Suroeste transita por debajo de una pequeña faja a la que saltamos por una fácil apertura de las rocas. El esfuerzo radica en un collado desde el que comienza la pechada definitiva para hollar el Estaragne (3.006), tresmil pelado que sirve de pausa y de contemplación del inmenso Massif de Neouvielle.

Enfrente se levanta el objetivo y abajo divisamos la estación invernal de Piau Engaly justa y sin extensiones. Un breve descenso nos acuna en un nuevo collado desde el que arremetemos por un sendero límpido por el rasurado de la suela un océano de guijarros ocres. La subida espesa la cadencia hacia la horcada que se consume en la arista cimera. Sin más complicaciones que una piedra pulida, si está mojado y que hasta puede ser solventado por un ramal que la bordea, se alcanza la espaciosa cúspide del Campbieil (3.173).

La marcha da para coronar, por su amplia loma dos nuevas cotas para los coleccionistas, sin que ello suponga un mérito montañero: el tímido Pointe (3.160) y el Lentilla (3.157). Este último merece mención aparte por ser un magnífico espía de la cara norte del Pirineo. Uno puede ganar la gloria identificando cumbres desde Maladetas, Posets, Eristes, Cotiella, Circo de Troumouse... al Infiernos, Gran Facha, Tendeñera, Telera, Balaitous Vignemale, hechizándose del embrujo de Treserols y sus hermanas de Marboré, la Brecha, la contundente norte del Taillón... Esa cara oculta de nuestro Pirineo en su reflejo inverso, motivo que nos ha traído aquí.

Iniciemos el descenso. Y oye, tampoco está mal lo que observamos. Un mar de gleras ocres, grisáceas y pardas entre las que se impone el cascarón del Pic Long, intimidante salvo a los intrépidos escaladores. Su cordal engancha desde el Maou y el Badet hasta los Consellier y agujas que preceden al Neouville, costas erguidas de la capa Axial entre gigantes más chicos. El descenso es rápido por una tartera tan descompuesta que se deja correr hasta entrar en un ciclo de desniveles herbosos que finalizan en un plano de aguas tuertas. Acercándonos al lago de Cap Long, con el cansancio acumulado, se traspasa un área más incómoda de bloques más grandes que frena el descenso. Solventado este paréntesis, únicamente falta, en un sube y baja, bordear el grandioso estanque azul marino para llegar a la presa (y su bar) y, por asfalto, encadenar el último eslabón de la circular.