La rareza del roble albar en la Sierra de Algairén

Aunque parezca mentira, se puede viajar en el tiempo atrochando por senderos. Relicto no significa ser doblemente inteligente. Relicto es el término que en biología se da a ese Back to the future. Tomemos el DeLorian hasta un bosque superviviente, de milenios pasados y húmedos que aguanta entre pinos y encinas. A un par de volantazos de Zaragoza, en Sierra de Algairén, resiste al invasor seco y mediterráneo, en el paco del río Tiernas, el robledal albar. Vayamos a Almonacid de la Sierra.

Desde su casco podemos comenzar la andada por el Camino de La Hermana o restar en coche dos kilómetros (de unos 19 circulares) hasta un pequeño aparcamiento. El sendero coincide brevemente con una ruta botánica y el PR-15.1.

En una encrucijada marcada, girar hacia el Cerro del Espino y, no mucho después, volver a ir a la derecha para subir al Collado de la Hermana. Desde aquí se baja hacia Casa Mosonero entre pinos y encinas, y junto a antiguas carboneras y parideras en desuso.

En este punto, en el fondo del valle comienza el robledal albar, blanquecino y rareza en estas latitudes, anclado en una prehistoria de climas más lluviosos. Se combina con arces, fresnos, chopos, azarollos y serbales, que ahora en otoño ofrecen tonalidades de asombro caduco. Id con calma.

El paso por la Fuente de Jordana marca la subida hacia el Collado de Tío Francisco, donde retomamos el PR 15.1 que lleva por el cordal hacia el Cerro del Espino en un sube y baja desde el que se miran dos cuentas y tres comarcas. Queda a un lado Tobed y al otro Cosuenda y Cariñena.

Tras coronar el cerro iremos bajando por la señalada ruta botánica B entre helechos y castaños en busca del cruce inicial de vuelta al coche o a Almonacid.

ARAGÜÉS DEL PUERTO (HUESCA)

El crujir de la hojarasca del bosque de Labati

Entre el star system del crepúsculo otoñal es la haya quien luce palmito más admirado. El incendio iluminado de sus hojas en vilo filtra los cielos y nutre de crujiente hojarasca los senderos de caminantes. Es el rincón occidental del Pirineo, donde azotan las lluvias cantábricas, la urbe de estos árboles de fina corteza farinada y ramas enredadas en su delgadez.

La Selba de Oza o el Bosque de Gamueta desde Linza son destinos en el Viello Aragón que suelen rebosar de ladrones de setas o encuadre de colorines caducos. La Sierra de Alano y Taxeras son marchas más relajadas en Zuriza.

Sin embargo, nosotros tiramos hacia carreteras secundarias. Al sur. En el valle de Osía, se guardan bajo el Bisaurín, dos pueblos preciosos: Aragüés del Puerto y Jasa. Desde el primero de ellos parte una excursión familiar junto al río por un hayedo cruzado con otras decenas de especies que insertan una explosión de brochazos rojos, marrones y ocres de la decoloración de las hojas.

Desde las piscinas sale por la orilla izquierda el balizado PR HU- 150 entre bojes, sauces, fresnos, chopos y perennes pinos. La cromática se aviva al pasar por el puente de las Monjas o el Fuñazal. El leve ascenso nos conduce a un azud al encuentro de la pista que sube a Lizara, que obviaremos para seguir por la izquierda para bajar al puente de Labati.

Aquí entramos en el Parque Natural de los Valles Occidentales por el camino de la Resiega escoltados ya por hayas, robles, adebules, mostajos o avellanos. Queda cercano nuestro destino: el área recreativa de Correlones (7 kilómetros), donde amanece un bosque de abetos y de tejos, pero antes podemos desviarnos hacia el barranco de Cambones o, luego, seguir hacia Lizara por el barranco de la Cueva de Onso.

ARGUIS (HUESCA)

Hayedo de regalo hacia el mirador del Pico Peiró

La trampa más infalible para cazar a un almendrón en Huesqueta pasa por la pronunciación de Arguis. Si le sale la tónica aguda es que el hablante viene de Zaragoza. Valga la broma para identificar un bosque cercano para unos y para otros, para los andarines de las capitales altoaragonesa y aragonesa. Y para quien quiera.

Porque cerca de Arguis, llana y sin acentuar, yace un regalo en forma de hayedo en mitad de la ascensión al Pico Peiró, una magnífica atalaya para enumerar de Este a Oeste casi todas las cumbres del Pirineo aragonés.

Esta internada hacia el otoño más tópico puede comenzarse en la propia población o ahorrarse un tramo siguiendo con el coche. En ambas opciones, hay que pasar el pueblo y tomar una pequeña carretera tras un claro desvío a la izquierda. Tras dos kilómetros y medio se visibiliza en un cruce el cartel indicativo del Pico Peiró, donde hay un aparcamiento.

La pista sigue con la curiosidad geológica del Peiró enfrente. Tras quince minutos desembocamos en un sendero serpenteante que se empina entre un pinar y algunos escalones de madera habilitados. El esfuerzo merece la pena. Sobre la hora de marcha alcanzamos el hayedo de Peiró, uno de los más meridionales del Pirineo.

Para disfrutar más del espectáculo de hayas y abetos es mejor desviarse hacia el Collado de Sarramiana, hacia el sur. La frondosidad parda de ida y vuelta merece la pena. De regreso al desvío, nos despedimos del bosque y saludamos a los erizones y bojes punzantes. La estrecha senda escala hasta un leve collado y en cuatro kilómetros te coloca encima del Peiró, sobre el Valle de Garona y frente al imponente Pirineo.