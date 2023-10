En las últimas horas han corrido como la pólvora en Twitter fragmentos de la narración del último partido del CD Teruel, el que disputó en casa frente al Arenteiro y que terminó con empate en el marcador sin goles.

El motivo es la surrealista narración del encuentro, llena de comentarios evitables y que nada tienen que ver con una narración clásica. Incluso llega a haber falta de respeto con cierta sorna.

Aparte de la propia narración del encuentro, uno de los aspectos que más ha enfadado a la comunidad de Twitter es que se trata de una plataforma de pago. FEF TV tiene los derechos de Primera Federación, así como por ejemplo de la máxima categoría del fútbol sala masculino, y los usuarios pagan una cuota anual esperando calidad en todos los aspectos del servicio, máxima que en este caso no se cumplió.

Los comentarios

Comienza hablando con mucha sorna de que es "el partidazo del siglo". En una categoría con colosos como el Deportivo de La Coruña, Málaga, Recreativo de Huelva, Real Murcia, Córdoba, Ibiza, Nástic de Tarragona, Castellón o Ponferradina, parece que el Teruel y el Arenteiro no tienen el glamour suficiente para el narrador.

También habla en varias ocasiones del hashtag #TeruelArenteiro tirando otra vez de sorna al decir "que se está colapsando", dando a entender que nadie comenta porque a nadie le importa. "Es como cuando intentas llamar a tu madre en Nochevieja", agrega.

Después se ríe del capitán del Arenteiro, que tiene que ser atendido por un golpe: "Debe tener una fragilidad extrema en la cara porque es tocarle y al suelo. A mí cuando me duele el pómulo no me da por arrodillarme, pero seré yo el raro".

😳 Creíamos haberlo visto todo. O haberlo oído todo. Pero no...



🎙️ No deberías perderte esta surrealista narración de uno de los narradores de FEF TV, plataforma que ofrece los partidos de #1RFEF. Sin despercicio pic.twitter.com/wA2liAZfHb — Vibra (@SomosVibra_) 10 de octubre de 2023

Acto seguido dice que Pinilla lleva 93 años en pie, "la mitad de lo que está durando este partido". Justo vuelve al hashtag: "¿Hay alguien ahí? Sé que no, pero si lo hay, #TeruelArenteiro para que comenten lo que quieran".

También se pregunta si "en serio hay alguien desde Argentina pagando (por ver este partido), interesante. Resultado gafas (0-0), pero es de los mejores que he visto en mi vida", dice con ironía.

Y sigue: "Cuatro minutos de añadido para terminar este partidizado, que ojalá no acabase nunca, pero todo lo bueno acaba. Llámenme a un médico, que a mí me va a dar un infarto". Hasta tiene para hacer un chiste con Jordi Hurtado: "Pinilla es de 1930, en esa época todavía era un adolescente".