El conflicto entre Israel y Palestina ha permeado en todas las capas de la sociedad. Es una nueva demostración de que la política y el deporte están completamente unidos. Los acontecimientos vividos en los últimos días han movilizado a los jugadores. Es el caso de Karim Benzema, jugador del Al-Ittihad de Arabia Saudí, quien puso el siguiente mensaje en redes sociales: "Todas nuestras oraciones por los habitantes de Gaza, que una vez más son víctimas de estos injustos bombardeos que no perdonan a mujeres ni a niños".

Entre las múltiples réplicas que recibió la comunicación del exdelantero del Real Madrid surgió una de David 'Dudu' Aouate, exjugador israelí que militó en varios equipos españoles como el Racing de Santander, Deportivo y Mallorca. "Eres un hijo de puta", respondió el portero al delantero. Lo hizo en hebreo, francés, inglés, árabe y español.

"Israel mataría hasta al último de Hamás"

Desde el inicio de la guerra contra Hamás, Aouate ha sido muy activo. Hace unos días publicaba el siguiente mensaje, en un tono similar al anterior: "No mataron a gente, han asesinado y han descuartizado bebés. Han violado a mujeres. Israel está combatiendo el terrorismo, cueste lo que cueste. Prometemos que Israel matará hasta el último hijo de puta de Hamás y cualquier terrorista que esté en camino. Se acabó el juego".

Aouate fue un jugador temperamental, que en su etapa en el Deportivo protagonizó un incidente con su compañero de vestuario y posición Gustavo Munúa. La algarada se saldó con una herida que requirió ocho puntos de sutura en el rostro del israelí. Actualmente, en LaLiga solo milita un futbolista de Israel: Shon Weissman, delantero del Granada e internacional con su país, cuyos partidos han sido suspendidos. Con el fútbol doméstico detenido, la federación de este país anunció que sus jugadores no saldrán del país hasta nueva orden.

Mientras que la cuenta de Weissman en Instagram es privada, en 'X' su último mensaje es disculpándose ante la afición del Granada por no jugar durante la jornada del Yom Kippur, "el evento más importante del judaísmo: mis creencias me llevan a respetarlo y así se lo he trasladado al club, cuerpo técnico y al vestuario, quienes han respetado mi decisión". Sin embargo, su apartado de favoritos se ha llenado estos días de mensajes que llevaron a un grupo de ciudadanos granadinos y palestinos a formalizar ante la Fiscalía una denuncia por posible delito de odio.

Achraf, Pogba, Mahrez, Diakhaby...

Entre las pruebas aportadas por los denunciantes destaca un tuit de Weissman en el que responde a otro que muestra a una militar israelí apuntando a dos presuntos terroristas palestinos desnudos y desarmados con un comentario que dice: "¿Por qué Ezael no dispara en la cabeza?". Este mensaje fue eliminado por el jugador israelí, pero se suma a otros en los que anima a la venganza y apuesta por lanzar "200 toneladas de bombas sobre Gaza".

Los denunciantes consideran que "existen indicios de que se está cometiendo un delito de odio, tanto por la publicación de ese mensaje como por el contenido de aquellos que el jugador está ayudando a difundir" y piden que se frenen mensajes así que "generan odio y rompen la convivencia".

En el otro bando, Achraf Hakimi, de confesión musulmana, al igual que Benzema, quien fuera su compañero en el Real Madrid, puso en sus redes "Palestina libre", con un corazón roto al lado. Paul Pogba, suspendido recientemente por dopaje, escribía que "el mundo necesita paz y amor: recen por Palestina". Diakhaby, del Valencia, se manifestaba en un sentido similar. Mahrez, otro de los jugadores de élite que fichó este verano por un equipo de Arabia Saudí (Al-Ahli) denunció lo que considera como una limpieza étnica.

En la Premier, el egipcio Mohamed Salah, del Liverpool hizo un llamamiento "a todos los líderes mundiales, incluido el primero ministro del país que ha sido mi hogar los últimos años (Reino Unido), para que hagan todo lo que esté a su alcance. Asegúrense de que la violencia y el asesinato de personas inocentes se detiene de inmediato".

Varios futbolistas muertos en el conflicto

Más cerca, en LaLiga, Nabil Fekir, del Betis, denunciaba "el apartheid que han sufrido nuestros hermanos y hermanas de Palestina" y pedía que "vuelva la justicia y la paz". Un jugador con pasado en la competición española, como Frédéric Kanouté, mostraba su opinión en contra de "la enorme propaganda de los medios y los políticos occidentales" sobre el conflicto, que, bajo su criterio, "solo está exponiendo la cada vez más flagrante hipocresía y doble rasero".

El ex del Sevilla terminaba su crítica asegurando que "Palestina será libre". En 2009, el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol sancionó al delantero francés, de origen maliense, por mostrar una camiseta con el lema 'Palestina' que exhibió en un encuentro de Copa del Rey.

Más graves que las acusaciones son las consecuencias en términos de vidas humanas que está teniendo el conflicto. Algunas, pertenecientes al mundo del fútbol. Lior Assulin, exfutbolista con carrera en Israel desde 1997, perdió la vida en el ataque de Hamás que desencadenó esta nueva fase del enfrentamiento. Este pasado fin de semana, la selección nacional masculina de fútbol de Palestino lamentaba la muerte de Dabour Rashid como consecuencia de los ataques del ejército israelí en la Franja de Gaza.