Pasara lo que pasara este martes y pase lo que pase en el partido, el Tardienta, colista de su grupo de Regional Preferente, está viviendo estos días unas fechas históricas. Primero al eliminar al Zirauki navarro y seguir adelante en la Copa del Rey, ayer al conocer que se enfrentará por primera vez en su historia a un Primera División, el Getafe, y, en tres semanas, con la disputa de ese encuentro en El Alcoraz.

José Luis Herrero, presidente del Tardienta, estuvo en el salón Luis Aragonés de la RFEF presenciando el sorteo en directo junto al vicepresidente del club. «Casualmente, nos hemos sentado junto a Rubén Reyes, director deportivo del Getafe», explicaba Herrero, contento con el resultado. «Todo el mundo quería la guinda gorda pero no es mal equipo, lleva muchos años en Primera División, no nos podemos quejar. Hay que aceptarlo bien, no queda otro remedio», valoraba José Luis Herrero. La cita será histórica y permitirá a un club modesto como el Tardienta, colista de su grupo de Regional Preferente, soñar con dar la sorpresa «A ver si hacemos el Tardientazo», decía entre risas el presidente.

Mientras, en Tardienta se celebró el enfrentamiento, aunque las preferencias eran otras, algún equipo de palmarés más ilustre. «Imagino que lo habrán celebrado. Aunque a la gente le hubiera llamado más la atención un Athletic o un Betis, hay que aceptarlo bien. No es mal equipo y lleva mucho en Primera, porque bajó a Segunda pero subió enseguida. Para nosotros va a ser histórico», destacaba el presidente, que ahora tiene mucho que preparar.

En El Alcoraz

«Hemos hablado con el Huesca y nos han dicho que nos iban a ayudar en todo lo posible porque ellos están acostumbrados a estas cosas y nosotros no», señalaba Herrero. De momento, lo único seguro es que el encuentro se disputará en El Alcoraz, sede del Huesca. «Ya hemos llegado a un acuerdo para eso, solo falta firmarlo», añade el presidente. Faltará por definir la fecha, que puede ser el 31 de octubre, el 1 o el 2 de noviembre, y el horario. Al Tardienta le gustaría que se disputara el martes 31 o, preferentemente, el miércoles 1 de noviembre, pero tienen que hablarlo con el Getafe, buscar un acuerdo y que sea la Federación quien fije el horario.

El equipo de José Bordalás juega el sábado 28 en Mallorca y el lunes 5 recibe al Cádiz en el Coliseum, por lo que no debería haber problema para que el duelo de Copa se dispute el día 1. El Tardienta confía en que eso quede resuelto esta semana porque después llegará el siguiente paso, la venta de las entradas. «En el pueblo hay mucha expectación, todo el mundo pregunta por las entradas», indica Herrero. Para esta cuestión también recibirán la ayuda de la SD Huesca, puesto que la venta también se llevará a cabo online.

Y luego, a disfrutar y a soñar. El Tardienta vivirá un día grande, en el que será protagonista, como antes lo hicieron el Utrillas y el Fuentes de Ebro. Son los únicos clubs aragoneses de Regional que han logrado enfrentarse a un Primera División. El Utrillas se midió al Valencia y el Fuentes, a Osasuna. Ambos cayeron eliminados pero sus localidades se volcaron con el equipo y fraguaron una amistad con sus rivales que todavía perdura en el tiempo.

Ahora será el turno del Tardienta, que confía en contar con el apoyo de un buen número de tardientanos en El Alcoraz para disfrutar con el equipo y buscar la sorpresa. El conjunto monegrino ha llegado hasta aquí eliminando en la fase regional a la Escuela de Fútbol Huesca venciendo los dos encuentros, 2-0 en la ida y 2-3 en la vuelta y superando al Zirauki en el Campo Municipal de Deportes Santa Quiteria el pasado día del Pilar por 2-1. La aventura llega ahora a su día grande y en Los Monegros ya sueñan con el ‘Tardientazo’.