Tras su gran temporada pasada, en la que el Acontebro Tauste Fútbol Sala conquistó la Liga de Tercera con una autoridad aplastante (lo que le valió el ascenso), los aragoneses empezaban el curso con el reto de mantener la competitividad en la complicada 2ªB y ver si estaban preparados para pelear con clubs más poderosos y con mayor presupuesto. Esas dudas que podían aparecer con el cambio de categoría han quedado disipadas en tan solo cinco partidos. Tanto es así que los de las Cinco Villas cuentan sus encuentros por victorias y son líderes destacados tras un inmaculado arranque.

Ese inicio fulgurante, aunque inesperado, es una sorpresa relativa en el vestuario taustano. "No esperaba que ganáramos los cinco primeros partidos y fuéramos primeros a estas alturas pero, viendo el nivel que dimos en pretemporada y cómo trabaja el grupo, sabía que podíamos hacerlo muy bien", explica Carlos García, el técnico del Acontebro Tauste Fútbol Sala, que para explicar los magníficos resultados echa la vista hacia atrás: "Si sumamos estos cinco encuentros, más los del año pasado en Tercera, son 34 seguidos sin perder. Además, establecimos un sistema de juego que ahora hemos ajustado para competir en 2ª B".

"Tenemos algo que otros equipos no tienen. La mayoría de los jugadores somos del pueblo y amigos. Somos una piña. Esa complicidad de fuera de la pista también se nota cuando estás dentro"

Con experiencia en el pasado en la categoría, el Tauste optó por mantener el bloque que arrasó el curso pasado y sumar solo dos piezas, pero de muchos quilates como son Pablo Trasobares, con experiencia en Primera y Segunda, y David Yera, que ha vuelto este año a casa, pero el taustano tuvo la mala fortuna de romperse el ligamento cruzado de la rodilla en la preparación veraniega, algo que no ha frenado a los aragoneses. "Tenemos algo que otros equipos no tienen. La mayoría de los jugadores somos del pueblo y amigos. Somos una piña. Esa complicidad de fuera de la pista también se nota cuando estás dentro", analiza Miguel Ángel Campor, el capitán del Tauste, que apunta a "la calidad en los entrenamientos" como otra de las causas del gran arranque. "Las experiencias del pasado te ayudan a corregir errores y a saber sufrir y analizar las diferentes fases de un partido", añade Carlos García, que también es de Tauste.

¿Y ahora qué?

Con el 15/15 en el bolsillo, desde el Tauste Fútbol Sala insisten en que la salvación sigue siendo el objetivo, aunque da la sensación de que ya les sabe a poco. "De momento estos puntos ya nadie nos los va a poder quitar. Si las cosas se tuercen, hemos logrado un colchón buenísimo. No hemos conseguido nada, hay que tener los pies en el suelo. Lo primero es lo primero y, si llega el momento de pelear por algo más, pues veremos hasta dónde podemos llegar", señala García. Ese algo más sería jugar el playoff de ascenso a 2ª, al que acceden los cuatro primeros. "No hay que olvidar que somos un recién ascendido, pero creo que ahora no firmaría quedar quinto. Jugar esos partidos para nosotros sería algo brutal", apunta ambicioso Miguel Ángel Campor.

Pero para soñar con algo así eso queda mucho. La temporada acaba de empezar y a los taustanos les quedan decenas de batallas ante equipos navarros, vascos, madrileños... y también dos aragoneses (Pinseque y Colo Colo B). Eso sí, el Acontebro Tauste Fútbol Sala se ha quitado, con su estelar puesta en escena, todos los complejos y, de paso, se ha ganado el respeto de todos sus rivales. "Ahora tenemos incluso más ganas de trabajar", afirma un Carlos García que acaba mandando un aviso a navegantes: "Este inicio lo saborearemos más con el paso del tiempo, pero ahora queremos más".