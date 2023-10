Babacar Seck no podrá lograr medalla en el Mundial de kárate que se celebra en Budapest hasta el domingo y desde el pasado martes. El karateca zaragozano, que pertenece al equipo español de kumite, ha caído en treintaidosavos de final contra Azerbaiyán. El aragonés ha hecho un gran combate contra su rival, ganándole con solvencia, pero no han acompañado los resultados de sus compañeros de equipo, compuesto también por Carlos Bargados, Zsamoran Shotte, Alejandro Jiménez, Fernando Delestal, Alberto Delestal y Joan Just.

Mejor le han ido las cosas al equipo femenino de kumite, compuesto por Carlota Fernandez-Ossorio, María Torres, Isabel Nieto y Adriana Gil, que suma la tercera final para la selección española en los Mundiales de kárate. Mientras, Raquel Roy deberá esperar hasta el domingo para saber si logra la medalla con el equipo español de kata, ya que España peleará ese día desde las 9.30 horas por la medalla de bronce tanto masculina como femenina en los campeonatos del mundo de Budapest. La selección masculina se enfrentará a la de Kuwait y la femenina a la de Marruecos. El equipo femenino de kata está compuesto, además de por Raquel Roy, por Paola García Lozano, Raquel Roy y María López (Gemma Morales se queda con suplente).