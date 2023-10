262 kilómetros. Cuatro horitas de coche. O en autocaravana. Porque así te ahorras un pico en alojamientos. Y con tanto viaje bien viene un descuento. Desde Zuera hasta el antiguo arsenal de Tarbes para entrenar a gusto, para entrenar como deben, como quieren si desea cumplir sus motivaciones. Y porque a su padre le encanta y no le importa, más bien todo lo contrario. Ambos saben que si Santiago Oronich quiere optar en unas semanas al doble campeonato de España de escalada tiene que hacer un esfuerzo, dejarse de tiempo con amigos, de salir, de hacer las cosas que hace un chaval de 15 años y tirar para Francia.

L’Usine Escalade de Tarbes es un lugar común para Eloi Lorente, Santiago Oronich y Rebeca Pérez. Alguna vez se han cruzado allí. O en Barcelona o en Bilbao o en Madrid. En esos sitios casi más que en Zaragoza. Sí se vieron este viernes allí, en la Gala de la FAM, como galardonados al mejor deportista del año. Una reivindicación del futuro de la escalada que tiene una reivindicación propia. La falta de instalaciones de nivel lleva a la diáspora a lo mejor de Aragón para practicar esos movimientos imposibles en los rocódromos comerciales de la tierra. Los que quedan, tras el cierre del 7Fun de Puerto Venecia, hasta que se invierta en una necesidad deportiva en un país que presume de catedrales de la roca como Riglos, Rodellar, Alquézar, Albarracín o La Foz de Zafrané

Con 17 años uno quema los Pilares. O no. Porque para qué salir de fiesta si puedes «irte a Burgos a conocer un rocódromo que acaban de abrir». Así es Eloi Lorente. Él entrena normalmente en BulderLand, de lunes a viernes. Unas cuatro horas al día. Allí se suele juntar con su hermano Ibon y con Santiago, de Zuera. Juntos casi han copiado su palmarés este año: Subcampeones en la Copa de España en bloque. Eloi logró el oro en Dificultad y Santi repitió la plata. Metales a coste de «mucho gasto en gasolina, entradas de rocódromos, entrenadores…» que asumen sus padres.

Y, claro, se alegran de que la ejeana María Laborda ande en el CAR de Sant Cugat, combinando estudios y entrenamientos. «Se demuestra que para montar un rocódromo no se necesita mucho y que no es tan caro. Alberto Ginés y David Macià han creado uno profesional en el CAR sin mucho espacio», dice Rebeca Pérez. «Porque a mí me parece muy bien que hagan una nueva Romareda, pero nosotros también representamos a Aragón. Ahora mismo somos como waterpolistas sin piscina. Y no lo digo por nosotros, sino por las generaciones que vienen. Es esencial que haya uno en Zaragoza», dice la escaladora.

Ser internacional

Ella es la mayor y la internacional. Dice estar en su segunda juventud. Lo dice con solo 24 años. Y lo dice con la motivación de haber sido este año novena en la Copa de Europa de Múnich y una habitual de Copas de Mundo y Campeonatos de Europa (21ª) en bloque. «Llegar a ser internacional, hace dos años, me ha motivado porque he visto que no estamos tan lejos. No llegaré a ser Campeona del Mundo, pero voy a lucha por llegar donde pueda», se sincera la deportista del Helios.

Tiene la carrera de Ciencias del Deporte y ahora es entrenadora online de escalada desde su Academia rbkcoach. Vive en Huesca, entrena en el Nowa casi todos los días de la semana. Cuando es temporada, sale a la roca o, como sus compañeros, se pega y paga los viajes por medio mundo. «Antes nos íbamos a Alemania porque nos parecía que el nivel era altísimo. Con mi novio aprovechamos las vacaciones para viajar y escalar», confiesa.

Todos piensan igual. En Aragón hay potencial. Son fuertes «pero luego vas a campeonatos y ves cómo hay movimientos que no puedes entrenar en un rocódromo comercial y te sientes frustrado. Puedes ir a la roca, pero la gestualidad de la competición no es la misma», dice Eloi, del club O Trinquete de Arándiga por herencia paterna. «Notas como otras comunidades con más recursos nos están recortando el terreno», expone Santiago, del club Boira de Zuera.

Ambos forman parte del Grupo de Tecnificación de la FAM, pero se quejan de que cada vez hay menos concentraciones y que en los viajes tienen que afrontar con casi todos los gastos. «Antes íbamos todos juntos y era mejor. Este año, en la primera parte de la temporada, en las competiciones de bloque, solo nos pagaban la inscripción y cada uno íbamos por nuestro lado», lamenta Eloi. «Se han perdido las ganas», admite Santiago.

Todas estas dificultades no les quitan la ilusión. Eso es meritorio. «Aspiro a ir a unos Europeos. Estoy convencido de que lo voy a lograr, porque voy a trabajar duro para conseguirlo», afirma Eloi. «Mi objetivo es dar mi cien por cien día a día, llegar al nivel más alto que pueda. Ir a alguna competición internacional sería un sueño». Un sueño que viaja en autocaravana en busca de un rocódromo que no hay en Aragón.