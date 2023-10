El Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón aportarán hasta 80 millones de fondos públicos para la reforma de La Romareda de cara a ser una de las sedes del Mundial 2030 que organizará España junto a Portugal y Marruecos. La tercera pata de la sociedad mercantil limitada de propósito singular encargada en la construcción del ansiado proyecto será el Real Zaragoza, que también aportará otros 40 millones de euros.

La polémica decisión anunciada por las instituciones la semana pasada ha provocado un gran revuelo en todos los sectores sociales con miles de ciudadanos dando su propia opinión en redes sociales. EL PERIÓDICO DE ARAGÓN creó una encuesta en su página web en la que el 56% de los usuarios se mostró en contra de la presencia de dinero público en la operación Romareda.

Uno de los personajes más conocidos que decidió dar su opinión en Twitter (ahora 'X') fue Carlos Mayo. El atleta olímpico zaragozano, que en este mes de octubre batió el récord de España de Media Maratón en Valencia, estalló al conocer que el estadio de fútbol de la capital aragonesa será reformado con dinero público mientras que él no "recibe" ni un euro del Ayuntamiento de Zaragoza ni de la DGA. "Llevo el nombre de Aragón y de Zaragoza tatuado en mi frente cada vez que compito y siempre estaré orgulloso de hacerlo, pero desde luego esto no hay quién lo entienda…", afirmaba en su perfil.

Como suele ser habitual en redes sociales, muchos usuarios se le echaron encima criticando su postura. Para intentar acallar a todos los "haters", Carlos Mayo quiso matizar sus palabras con otra publicación en Twitter. "Recrimino que la mayoría de deportistas aragoneses no recibimos ni un euro de estas dos instituciones y que, con mucho menos dinero que ese, se nos podría ayudar mucho", explica el deportista acerca de una opinión muy asentada entre los atletas que no tienen el soporte de las subvenciones en su carrera.

"Reconozco que el fútbol mueve mucha más gente. De hecho, yo soy seguidor del fútbol, y sí, soy madridista desde pequeño, pero también soy y seré seguidor del Real Zaragoza. Pido disculpas a los zaragocistas si os habéis sentido ofendidos, porque por supuesto que el equipo y la afición se merece un mejor estadio", argumentaba Mayo.

El atleta criticó "el argumento de las instituciones" de no invertir más dinero en todos los deportes. "Está claro que sí hay dinero, no comparo el fútbol con el atletismo porque no hay ninguna duda que el fútbol mueve más gente. Soy un fiel defensor de que es un deporte que mueve mucho dinero porque lo genera y lo merece, aunque tampoco creo que yo me merezca 0 euros de defensa. Insisto, no quería ofender a nadie y solamente mostrar la falta de apoyos que tenemos en otros deportes", concluyó Mayo conocedor de que muchos deportistas de alto nivel españoles sobreviven y pueden practicar su profesión gracias a ayudas lo que les impide vivir con comodidad y dedicarse al 100% al deporte.