Si hay una competición deportiva de renombre donde el pequeño puede soñar con convertirse en gigante por un día, esa es la Copa del Rey. El cambio de formato del torneo en 2019 ha permitido sorpresas mayúsculas, como la que pretende dar el CF Tardienta este miércoles al Getafe en El Alcoraz.

«Lo hemos pensado, visualizado y soñado con ello. A un campo de fútbol no puedes salir derrotado de primeras. Creemos en esa posibilidad», indica Diego Coco, técnico del valiente equipo que hoy vive un histórico día en el feudo azulgrana. «Sabemos de las opciones que hay y lo que tenemos enfrente, evidentemente, pero se han escrito páginas muy bonitas en el fútbol y por qué no vamos a escribir otra nosotros», expresa el entrenador.

José Luis Herrero, presidente de la entidad, defiende la bravura de los suyos al ser cuestionado por esta posibilidad. «Tardienta no rebla. Hay que ir a por todas porque somos 11 contra 11», explica. «Siempre digo que hay que hacer el ‘Tardientazo’ y me llaman loco. Debemos ir con la cabeza bien alta y para adelante. Nunca se sabe qué puede pasar», agrega.

Su club vendió 500 localidades en 24 horas para asistir en El Alcoraz a la cita con la historia de esta localidad de menos de 1.000 habitantes. «Va a ir todo el mundo. Ya es seguro que estaremos ahí 800 personas del pueblo a las que sumar la gente de aquí que vive fuera y otros de Huesca. Este martes se han vendido casi 200 entradas», matiza el presidente.

«Ver al pueblo volcado con nosotros es un plus de responsabilidad, de tener que darlo todo y no bajar los brazos por más que las cosas se pongan feas», asevera Coco. «Estamos representando a un pueblo, un club, unos colores y una camiseta. No podemos mitigar el esfuerzo que tenemos que realizar en este partido», añade.

El preparador reconoce que los suyos esperaban otro rival de la máxima categoría en el sorteo, pero alaba capacidad de lucha de un Getafe que, en palabras de su técnico, tratará de «imponer nuestro juego y hacer un gran partido para intentar pasar». «En el momento, sentimos una pequeña decepción porque todo el mundo tenía preferencia por el Athletic, Betis o Valencia. Eso fue al principio. Enfrentarte a un equipo así ya te asegura medirte a jugadores de primer nivel y a varios internacionales. La ilusión es la misma que si hubiera sido otro club», indica Coco. «Es uno de los rivales más duros de Primera», dice.

Una motivación especial

Conscientes de ello, jugadores y afición del Tardienta van a vivir con ilusión una tarde histórica con la motivación extra de dedicar el posible triunfo a Jorge Oliva, jugador que estuvo a prueba con el club este verano y que falleció a los 26 años la pasada semana. «Se pidió hacer un minuto de silencio y están preparando camisetas», explica Herrero.

«Si teníamos razones suficientes para darlo todo, Jorge nos hace darlo aún más. Hubiera sido un día especial para él y eso es motivo para hacer un gran partido», asegura Diego Coco, que dirigirá al histórico Tardienta que se mide este miércoles al Getafe en la Copa del Rey.