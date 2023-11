Salma Paralluelo sigue de dulce. Tras ser nombrada Balón de Bronce la semana pasada, la zaragozana ha sido la protagonista este domingo de la victoria del FC Barcelona contra el Sevilla (8-0). A Salma le bastaron los 40 minutos de juego para anotar los cuatro primeros goles de su equipo y encarrilar la victoria ante el conjunto hispalense. Con este 'poker', la aragonesa continúa suma otro hito más a su corta carrera futbolística y encabeza la tabla de goleadoras de la Liga F.

Salma fue la protagonista en una jornada donde la afición azulgrana homenajeo a Aitana Bonmatí tras ganar su primer Balón de Oro. El primer gol llegó a los siete minutos de partido. Graham Hamsen recibió un pase de Aitana y su centro lo empujó Salma al fondo de la red. La fiesta goleadora de la aragonesa acababa de comenzar. Diez minutos después y tras dos paradas de la guardameta sevillana, la extremo azulgrana anotó el segundo con un gran cabezazo en el primer palo.

Paralluelo no se conformó con el doblete y fue a por más. Veinte minutos después del primer tanto y con dos en su casillero, Salma recibió un centro perfecto de Hansen que empujó dentro de la red. Un 'hat trick' que dejó muy tocadas a las jugadoras visitantes y a las azulgranas con el partido encarrilado en apenas media hora de juego. Pero no esto no era suficiente para la aragonesa.

A los dos minutos de firmar su 'hat trick', sumaba el cuarto del encuentro. Cuatro toques de balón, dos de ellos de cabeza, le bastaron a Salma Paralluello para demostrar por qué es la tercera mejor jugadora del mundo. La aragonesa fue sustituida en el minuto 59 con un resultado en el marcador de 7-0. El Barcelona consiguió anotar un tanto más sin ella en el campo y lideran la clasificación con pleno de victorias en siete partidos.