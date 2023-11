Fernando Alonso celebró con rabia. Con el trofeo agarrado, el puño derecho apretado y un grito feroz. No era para menos. En Brasil, Alonso volvió al podio siete carreras después, cuando parecía que Aston Martin se había estancado por completo. El coche volvió a ser competitivo y el piloto asturiano lo llevó al podio con una heroicidad, aguantando al Red Bull de Checo Pérez durante 15 vueltas y devolviéndole el adelantamiento en la última para batirle por 53 milésimas. Uno de los mejores adelantamientos de Alonso esta temporada, pero no el único.

A falta de las últimas dos carreras del campeonato, el piloto asturiano ha conseguido ocho podios y, pese a que la victoria número 33 se está resistiendo, ha dejado adelantamientos para el recuerdo. Estos son los cinco mejores adelantamientos de Alonso en 2023:

1.Adelantamiento a Lewis Hamilton en Canadá

"Dejádmelo a mi", manifestaba Alonso por radio a su equipo cuando trataba de defenderse de Lewis Hamilton a ocho vueltas del final. Y se salió con la suya. El español consiguió ganarle la batalla al piloto británico de Mercedes para terminar segundo el Gran Premio de Canadá, solo superado por un imbatible Max Verstappen. Después de salir emparejados del pit lane, Alonso consiguió mantenerse cerca de Hamilton hasta que, con DRS, visualizó el mejor momento. En la larga recta anterior al muro de los campeones, el piloto de Aston Martin amagó con un exterior, despistó al británico, y le lanzó el coche por dentro. Lo hizo al final de la recta, para poder aprovechar de nuevo el DRS y evitar que Hamilton le devolviera el adelantamiento. Este adelantamiento le valió el galardón del mes de junio al mejor adelantamiento de la Fórmula 1.

2.A Carlos Sainz en Bakú (Azerbaiyán)

Azerbaiyán fue el primer circuito en el que Alonso no pudo catar el champán después de lograr tres podios en las tres primeras carreras. No era el mejor circuito para Aston Martin, pero el 14 se quedó cerca del podio con un cuarto puesto, por detrás de Pérez, Verstappen y Leclerc. Para lograr ese cuarto puesto, el ovetense se inventó una gran maniobra para batir a su compatriota Carlos Sainz. En la vuelta 14, después de un Safety Car, los comisarios volvieron a ondear la bandera verde. En la relanzada, Alonso salió pegado al coche rojo y, en la curva 4, aprovechando que el madrileño salió con menos velocidad de la curva anterior, se tiró por dentro. Apenas había espacio entre el muro y el chasis ferrarista, pero ahí se metió Alonso para sumar un cuarto puesto y el adelantamiento del mes de abril

3.A Hamilton en Baréin

"No fue tan difícil". Alonso le quiso restar importancia al adelantamiento con el que superó a Lewis Hamilton. Pero ese adelantamiento tenía mucho significado. La primera carrera de la temporada confirmó que el binomio Aston Martin - Alonso llegaba para celebrar éxitos después de la travesía por el desierto en Alpine y McLaren y para competir de tú a tú contra los mejores. Con neumáticos más nuevos y un coche más rápido, el español se fue acercando a Hamilton y, en la curva 10, le metió el coche por dentro para superarlo justo antes de la recta, en un movimiento atípico y arriesgado, pero que le funcionó. Bastantes vueltas después, también adelantó a Sainz para sumar el primero de los ocho podios logrados hasta la fecha, y el premio al mejor adelantamiento de marzo

4.Doble adelantamiento en Zandvoort

La pista de Zandvoort aún estaba mojada. En los entrenamientos libres, cuando dejó pasar a unos monoplazas más rápidos, Alonso pasó con su coche verde por la parte de abajo de la imponente curva peraltada del circuito de Países Bajos. Allí, descubrió que tenía más agarre del que esperaba. Cuando se apagaron los semáforos, lo tenía claro. Al llegar a la curva, mientras todos pasaban por el exterior, el español pasó por debajo, y adelantó a Albon y Russell de una tacada para pasar de quinto a tercero en la tercera curva. Después del parón, Alonso consiguió volver al segundo escalón del podio, por detrás de Max Verstappen. Era el séptimo podio del año después de cuatro carreras sin subirse.

5.El repaso a Checo Pérez en Brasil

Alonso estaba apagado. Resignado. Habían sido unos meses duros en la fábrica de Aston Martin. Desde el podio en Zandvoort, el rendimiento del monoplaza cayó en picado. Seis carreras sin estar entre los cinco mejores y dos abandonos. Pero llegó Brasil. Y el coche resurgió. Alonso estuvo por detrás de Verstappen y Norris durante toda la carrera, pero Checo Pérez y su Red Bull - más rápido y con DRS - se iba acercando. Estuvo 15 vueltas detrás, abriendo DRS, pero el mexicano no podía. Hasta a falta de dos vueltas. Pérez adelantó a Alonso y todo parecía indicar que Alonso se quedaba sin podio. Pero no fue así. El asturiano no se rindió y, al mínimo error de Checo, sacó su instinto de bicampeón. En la última vuelta, aprovechó el DRS y le devolvió el adelantamiento por fuera, ganándole la partida al mexicano por 53 milésimas en un final de photofinish. Siete carreras después, Alonso volvía a saborear un podio, y de la mejor manera posible, con un final para la historia.