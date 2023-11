Dos horas de la tarde de este lunes bastaron a Fran Gracia, director deportivo del Teruel, para convencer a Raúl Jardiel de que asumiese el cargo de primer entrenador del cuadro mudéjar, que actualmente es penúltimo en Primera RFEF. «Estoy muy motivado e ilusionado por empezar esta andadura en un club como el Teruel, que viene haciendo las cosas muy bien en los últimos años», explica Jardiel. «Es un club que ha crecido enormemente desde el trabajo bien hecho y tengo muchas ganas de devolver esta confianza tratando de conseguir que el equipo mejore», señala.

El técnico, con pasado en el Real Zaragoza como segundo de César Láinez y también en el Brea y el Ebro, ya como primer entrenador, arriba a la capital turolense con el objetivo de voltear la dinámica de un equipo en puestos de descenso y que no ha ganado en las 13 primeras jornadas. «Confío plenamente en que se puede dar la vuelta a esto. No es sencillo, como no lo es para nadie en esta categoría tan exigente y llena de dificultades», afirma. «Confío porque he visto al equipo, me gusta su plantilla y creo que tiene jugadores con potencial para estar a la altura de la competición. Trataré de sacar ese potencial para que ellos sean quienes lo puedan demostrar sobre el campo», agrega el preparador zaragozano.

Jardiel ha tenido este martes su primera sesión de entrenamiento en Pinilla, donde se ha encontrado con sus nuevos pupilos. «Les veo con muchas ganas de darle la vuelta a la situación. Quieren dejar atrás el mal inicio y tomarlo como un punto de inflexión. En ese sentido, estoy muy satisfecho con lo que he encontrado y convencido de que esto se puede sacar adelante», asegura.

En su primera experiencia en Primera RFEF, Jardiel tiene ante sí el reto de mejorar los registros anotadores del Teruel, que solo ha marcado cuatro goles en trece partidos hasta el momento. «Trataré de potenciar una virtud reconocible del Teruel, que es su solidez y contundencia defensiva. Queremos ser un equipo que genere más y tenga más descaro, atrevimiento y determinación en la faceta ofensiva», indica. «Es una categoría muy bonita, con grandes equipos y mucho nivel. Esta oportunidad es un privilegio y me considero un afortunado, y ahora debo demostrar que estoy preparado para entrenar en ella», dice.

Su Teruel tendrá la primera ocasión de ganar bajo su mandato este sábado en Pinilla ante el Sabadell, último clasificado. «Tenemos muchas ganas de mostrar una buena versión y de ser un equipo que tenga ritmo, personalidad, quiera ganar y, consecuentemente, acabe haciéndolo», anhela Jardiel, feliz por iniciar su periplo en la capital mudéjar. «No se me ocurre un sitio donde pudiese estar más a gusto que en el Teruel», reconoce.