Fueron (y son) un espejo para toda una generación de amantes del ciclismo y ahora quieren poner su "granito de arena" contra uno de los grandes males de la sociedad moderna. Miguel Induráin y Pedro ‘Perico’ Delgado atesoran juntos un palmarés formado por seis Tour de Francia, dos Giro de Italia y otras tantas Vuelta a España, pero este viernes en Zaragoza, además de sus triunfos sobre la bicicleta, sumaron también su auctoritas para hablar de salud mental.

Lo hicieron junto al exciclista aragonés Carlos Hernández Bailo en una charla organizada por la iniciativa solidaria Fundraising de la Universidad de Zaragoza para recaudar fondos para prevenir y concienciar frente al suicidio, primera causa de muerte entre adolescentes y entre varones de entre 15 y 45 años.

Una etapa final, la más extrema, de los problemas mentales, que tienen muchas paradas intermedias y que solo saltan a la luz pública cuando son muy evidentes y de las que el deporte tampoco escapa. Un caso que ejemplarizó Delgado con el caso vivido con el ciclista neerlandés Tom Dumoulin hace poco más de un año con una prematura retirada. "Era un campeón, y tuvo que dejar el deporte de alta competición porque no era capaz de digerir el nivel de exigencia que tenía. Y eso que era un número uno. Qué problemas tendrán todos los que no ganan», se preguntaba Delgado.

En este sentido, el ciclista segoviano se ha atrevido a aventurar cuál puede ser el punto de ruptura entre su generación, la de los años 80 y 90 del siglo pasado, y la actual. "Antes, el fallo formaba parte de la competición, convivíamos mejor con la derrota; hoy, en la sociedad que tenemos, parece que si no ganas se acaba el mundo", ha comenzado a reflexionar, para apuntalar el argumento afirmando que "ahora se dan situaciones que nosotros quizás no hemos vivido. Hemos pasado situaciones buenas, malas y regulares, pero el error formaba parte del juego. Hoy se trabaja para no fallar".

Algo insostenible en un deporte como el ciclismo donde, según reflexiona Induráin en conversación con este diario, "de las 100 carreras que podías disputar al año, igual solo ganabas cinco o seis".

Un escenario que a juicio de ‘Perico’ nace de una paradoja. Los medios con los que cuentan los deportistas ahora son muy superiores a con los que contaban los tres protagonistas este viernes en el edificio de Caja Rural de Aragón, en cambio esa disposición de recursos se les vuelven en contra al final de una competición. "El médico te dice que estás más sano que nunca, el preparador, que estás mejor que nunca; el nutricionista, que estás en el peso ideal para ganar...y finalmente no ganas. Piensas que el problema eres tú".

"A los 18 se piensan que lo saben todo"

Induráin, Delgado y Hernández, no obstante, coinciden en que hay que individualizar cada caso y separar la faceta del deportista de élite del ciudadano de a pie, especialmente cuando se habla de chavales de edades tempranas. "En las charlas siempre recomendamos que practiquen deporte, porque eso va a tener beneficio en su salud, le va a ayudar a adquirir hábitos saludables y valores como el compañerismo y el trabajo en equipo", señala el exciclista aragonés.

En cambio, para los que buscan en el deporte un modo de vida, la realidad que se encuentran es otra. Así tiró de experiencia el pentacampeón en los Campos Elíseos de París: "Durante los años de competición todo llegaba de manera progresiva; vas aprendiendo de los mayores y también a manejar la presión". ¿Sigue ocurriendo lo mismo? ‘Perico’ la dejaba caer: "A los 18 años se piensan que lo saben ya todo".

Otra cosa es el momento de la retirada. Ahí ya entran en juego otros condicionantes a la hora de manejar la situación. "No es lo mismo retirarse por decisión propia o por una lesión o porque directamente el equipo no te renueve", apunta Delgado.

El último de esos casos fue la situación que se encontró Hernández a los 34 años. "Lo pasas mal porque te quedas en el aire, sobre todo el año siguiente, pero al final lo superas, cada uno a su manera, pero la mentalidad, tener bien centrada la cabeza te ayuda a superar esos momentos".

Un idilio con Aragón

Los dos gigantes del ciclismo nacional ven a Aragón como una tierra de grandes posibilidades para el ciclismo. "Afición y buenas rutas tiene, lo que tiene menos es población fuera de Zaragoza", señala Induráin, mientras Hernández aprovecha para poner el dedo en la llaga: "Lo que se ha perdido es competición".

Un vínculo con Aragón que ‘Perico’ guarda con mayor cariño: "Mi primera carrera como profesional fue la Zaragoza- Sabiñánigo y al año siguiente gané la vuelta a Aragón. Se me daba bien".

Más allá de anécdotas, Delgado observa a la comunidad como una parada obligada para La Vuelta. "Una de las partes buenas que tiene el ciclismo es que ayuda a descubrir rincones que mucha gente no conocía, como el Pico del Buitre, de Javalambre, que más allá de la prueba sirve para que la gente lo descubra y los visite más adelante. Aragón tiene muchos sitios buenos", incide.

Solo hay un sitio que tiene problema, asegura Delgado. "Zaragoza y ese viento que tiene".