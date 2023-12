Tarazona está de enhorabuena. La localidad, designada recientemente como Villa Europea del Deporte 2024, vive, seguramente, el mejor momento deportivo de su historia merced, sobre todo, al fútbol. Con el equipo dando la cara en su estreno en Primera RFEF, Tarazona celebrará en 2024 el centenario del nacimiento del fútbol y lo celebrará a lo grande.

El acto estelar será, sin duda, el partido que medirá, el 13 de julio, a la Selección de Leyendas España (asociación que integra a todos los futbolistas que han debutado con la selección española absoluta) con un combinado de la Federación Aragonesa de Fútbol. "Es un orgullo para nosotros y un placer inmenso participar en algo así. Personalmente, me hace muy feliz por los vínculos que tengo con Tarazona y como aragonés que me considero", subraya Juan Antonio Señor, exjugador internacional y vocal miembro de la Junta Directiva de Leyendas España. "Aún no podemos confirmar qué leyendas acudirán, pero será un placer acercar la selección de leyendas a Tarazona", añadió el exjugador en la rueda de prensa de presentación celebrada este miércoles en Zaragoza.

Cerca de 50 grandes eventos deportivos se celebrarán el próximo año en Tarazona, según anunció Pablo Escribano, concejal responsable del Área de Deportes del Ayuntamiento de Tarazona. El partido en el que participarán las leyendas de la selección será el acto central, pero también se llevará a cabo una exposición que mostrará fotos, reportajes, artículos y otras piezas relacionadas con el fútbol en Tarazona, así como una gran reunión a la que están convocadas personas vinculadas al Tarazona a lo largo de su historia. "Será una fiesta del fútbol a la que están invitados directivos, futbolistas, entrenadores, aficionados o familiares que se celebrará el 20 de abril", anunció Jesús Terrado, vicepresidente de la Asociación Centenario del Fútbol en Tarazona, que última la presentación, el próximo día 16, de un libro sobre la historia del fútbol en Tarazona, así como un ciclo de mesas redondas en torno a este deporte desde diversos puntos de vista y jornadas formativas en colaboración con la Federación Aragonesa de Fútbol, representada en el acto de este miércoles por Manuel Torralba.

Por su parte, Cristina García, directora general de Deporte del Gobierno de Aragón, destacó que "es nuestra obligación apoyar esta celebración y estamos encantados de hacerlo también por todos esos niños que siguen el fútbol. Tarazona va a tener un gran peso deportivo el próximo año y es para estar orgullosos".