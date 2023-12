Manos detrás de la espalda. Pasos lentos y calmados. Y con la cabeza agachada. Pensando iba Xavi sin dejar de pensar. Así le se vio en algunos momentos de la mañana del viernes mientras el Barça preparaba "la final" de este sábado contra el Valencia.

Así se veía al técnico azulgrana pisando el césped de la ciudad deportiva de Sant Joan Despí. Vive Xavi sus días más oscuros en el banquillo tras encadenar dos derrotas consecutivas (Girona y Amberes), unido al lío con la convocatoria para la Champions que han minado su credibilidad. Pero él, en cambio, no lo siente así,

Se siente con fuerza y energía para superar este "pequeño bache", como lo ha calificado. "Me llegan mensaje como si fuera un funeral todo, me mandan mensajes como si se hubiera muerto mi madre y mi padre. ¡Pero qué ha pasado! Si nos hemos clasificados primeros de Champions, por cierto ninguno de vosotros me felicitó la última rueda de prensa por ello...", le recriminó el técnico a los periodistas. "Es la irrealidad que yo veo, el objetivo de la Champions cumplido, el de la Liga, intacto, con necesidad de puntos, sí; la Copa, intacta; la Supercopa, intacta".

Necesita el Barça una reacción urgente para que Girona y Madrid no se le escape en la Liga. Ahora, está a siete puntos del equipo de Míchel. Luego, tras reunirse con sus jugadores y realizar la última sesión de entrenamiento previa al viaje a Mestalla, compareció Xavi en la sala de prensa. Lo hizo tarde, algo poco habitual en él, extremadamente puntual como es siempre. Llegó once minutos más tarde de lo previsto.

Necesita el Barça una reacción urgente para que Girona y Madrid no se le escape en la Liga. Ahora, está a siete puntos del equipo de Míchel. Luego, tras reunirse con sus jugadores y realizar la última sesión de entrenamiento previa al viaje a Mestalla, compareció Xavi en la sala de prensa. Lo hizo tarde, algo poco habitual en él, extremadamente puntual como es siempre. Llegó once minutos más tarde de lo previsto.

“Estoy bien, estoy positivo. Hay que ser coherentes, calmados y creo más que nunca en el proyecto y en los jugadores”, ha cotnado el técnico azulgrana, indicando que en ningún momento se ha planteado abandonar. “No, hombre no. En todo caso cuando acaben las temporadas. Vamos por el buen camino. ¿Marcharme? No, todo lo contrario, no quiero fallar al club de mi vida”.

Ha mirado hacia atrás para poner en contexto lo que está sucediendo. “Ibamos mucho peor la pasada temporada y acabamos con un notable. Hay que ser positivos. ¿Por qué no podemos ganar los cuatro títulos? No os veo unidos, hay que decirlo. Me extraña que los culés no nos unamos en los momentos difíciles", ha precisado el entrenador, indicando que los jugadores están "comprometidos" con su idea de juego.

"Si no lo sintiera así sería el primero en hacerlo. La gente cree en lo que está haciendo, está a muerte con el staff, con la junta. Desde dentro no hay problemas", ha indicado Xavi, intentando proyectar una imagen de energía y positivismo.

“No me he sentido solo. Nunca me siento solo. Primero, tengo al staff, son leales, fieles y no me fallarán nunca. Tengo a un hermano y a amigos, amigos de verdad. El presidente no me ha fallado nunca. Ni Deco. No me siento solo, me siento respaldado, con fuerza y pienso que podemos hacer una gran temporada. Pero ya ves desde fuera que la cosa no va”, ha precisado.

“Hace cinco meses estábamos en una rúa celebrando los dos títulos y ahora, a la primera curva, como ya he dicho, vuelve a pasar esto”, ha recordado, indicando que le gusta "el liderazgo, estar en primera fila y tirando del carro porque la crítica es bienvenida buscando soluciones. Ahora doy más de mí mismo para que las cosas funciones. ¿A quién me refiero? El entorno, el entorno, el entorno…", ha insistido el entrenador.

"¿La afición? ¡Qué va! Si corean mi nombre en cada partido. Estos jugadores merecen un respeto, son vigentes campeones de Liga y de la Supercopa. La afición está con el equipo, el problema no es ese. La afición está de 10, sabe que el equipo corre, trabaja”, ha añadido el entrenador.

“Estamos en un pequeño bache, con dos derrotas. Pero una no afecta. La que pesa es la del Madrid y la del Girona”, ha argumentado Xavi, indicando que la situación del “año pasado fue mucho peor” denunciando que existes “una irrealidad de lo que está pasando porque se está con posibilidad de conquistar cuatro títulos porque hace cinco meses estábamos en una rúa, hay que creer más que nunca en el proyecto. De manera interna ya se hace, hay que hacerlo fuera”.

Además, ha precisado que tiene "una relación extraordinaria" con Deco. "Se dice que tenemos mal rollo, pero no es así", ha dicho Xavi reclamando "estabilidad en el club porque somos un proyecto ganador, somos los vigentes campeones de Liga y de Supercopa aunque ya sé que el fútbol no tiene memoria. Cuando digo que está en construcción es por esto porque habrá baches. Si al primer bache entramos en depresión profunda y si se empata o se pierde en Valencia, pues se sigue creyendo en el proyecto. Necesitamos estabilidad y más en la era pos Messi".