Barbastro cuelga el ‘no hay billetes’ y se pone de gala para recibir al Barcelona

Los Reyes Magos ya no podrán conseguir el que ha sido el regalo más buscado estas Navidades en Barbastro, una de las 5.750 entradas para el histórico partido de Copa del Rey ante el FC Barcelona. El club ha confirmado este miércoles que ya ha colgado el cartel de completo, por lo que el lleno hasta la bandera está más que garantizado en el encuentro ante los catalanes.

«Cuando nos hemos ido a comer quedaban apenas 10 entradas y durante la tarde se han acabado. Ya no tenemos más», asegura Rafa Torres, el presidente del club altoaragonés, que se muestra especialmente orgulloso de quiénes son los que más entradas han conseguido. «Hubiera sido más cómodo para todos nosotros hacer la venta online, pero hemos hecho el esfuerzo de que fuera física para que la gran mayoría se quedaran en la tierra y hemos comprobado que así ha sido. La gente de Barbastro y de la provincia se merece disfrutar en directo de una ocasión así», explica el dirigente.

Las únicas entradas que no se han quedado en la localidad, según el propio Torres, han sido las 75 «de cortesía» que el Barbastro ha regalado al Barcelona, club al que el presidente reconoce su total colaboración. «Tengo que desmentir todos los rumores que han salido estos días. El Barcelona no nos ha pedido nada extra ni ningún tipo de condición. Al revés, nos están poniendo muchas facilidades», asegura. Entre esos gestos, Torres destaca la cesión al club del porcentaje de entradas que le correspondía y la renuncia a sus derechos de imagen. «Para hacer bufandas conmemorativas, pedimos permiso al Barcelona para utilizar su escudo. Normalmente cobran unos royalties y esta vez no lo van a hacer, subraya el altoaragonés.

Embajadores

Esa amabilidad de los azulgranas tratará de recompensarla el Barbastro, que tiene ya algún plan para cuando la expedición barcelonista llegue el domingo a la localidad. «Vamos a invitar a comer a la directiva y vamos también a llevarlos a alguna bodega. Queremos ser los perfectos anfitriones, que se lleven la mejor imagen posible y ojalá el Barcelona se acabe convirtiendo en nuestro embajador por todo el mundo. Pondremos todo de nuestra parte para que acaben satisfechos», afirma.

Eso será fuera del campo. Dentro será otra historia, porque el Barbastro no renuncia a dar la campanada. Con mimo, para que Xavi no tenga queja, están cuidan dando el césped los operarios del club. «Desde el último partido nadie lo ha pisado. Estamos entrenando en el artificial para que tenga el mejor aspecto. Barbastro tiene un clima extremo y el césped es el que es, no es el que está acostumbrado a pisar el Barcelona, pero estará lo mejor posible. Su delegado ya lo he visto y dijo que no hay problema», explica Torres.

Para albergar a los casi 6.000 espectadores, las obras en el Municipal del Barbastro ya están cerca de acabar. El presidente asegura que se están cumpliendo los plazos y que estará listo: «Va a quedar muy elegante. A mí ya me impresiona. No me quiero imaginar cuando esté lleno».