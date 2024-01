El Casademont Zaragoza perdió el liderato de la Liga femenina Endesa en un día para olvidar. Las de Cantero dejaron la peor imagen del curso en el último encuentro de la primera vuelta y arrancaron el año con una inesperada derrota ante un acertadísimo Ensino Lugo (66-80), que apuraba sus opciones para meterse en la Copa y que ganó con todo merecimiento en un partido que dominó de principio a fin.

Quizá por esas opciones salieron las gallegas como un ciclón, todo lo contrario que un Casademont que repitió el mal inicio que protagonizó contra el Barcelona. El Lugo arrancó con un juego vistoso, alegre y vertical y con un parcial de 3-10 en los primeros minutos silenció el Príncipe Felipe. A todos menos a Carlos Cantero, que abroncó con fuerza a sus jugadoras «¿Alguna explicación? Porque esto es grave. Espabilad», les advirtió el técnico. El rapapolvo no conllevó la respuesta esperada. Cinco puntos consecutivos de Imani Tate, ovacionada en su vuelta a Zaragoza, elevaron la distancia hasta los 10 puntos. Una renta que llegó a ser de 13 en un primer parcial que acabó con un sorprendente 13-24 en el luminoso.

Entonces sí, por fin, entraron en el partido las aragonesas, que elevaron la intensidad y mejoraron en labores defensivas. Una canasta de Geldof y un triple de Mariona Ortiz acercaban al Casademont hasta los seis puntos. Cuando más atascado estaba el Ensino conisguió anotar con dos triples casi consecutivos y volvía a elevar una renta que Vega Gimeno y Leo Fiebich, con un espectacular tapón y una posterior canasta, se empeñaban en encoger.

No obstante, Cantero, que seguía visiblemente enfadado, volvió a parar el duelo para preparar el tramo final de la primera parte. Sin estar especialmente acertado en ataque, más bien fallón para lo que acostumbra, el Casademont siguió limando la ventaja de las gallegas gracias a su mejora en defensa para llegar al descanso a solo cuatro puntos (33-37) y con la sensación de que el partido había dado un giro que parecía que podía acabar con remontada.

Espejismo

Pero las aragonesas no estuvieron ni cerca, mitad por su fatal partido y mitad por el increíble nivel que mostró el Ensino. Y eso que con dos triples de Gulbe las de Cantero llegaron a situarse en el inicio del tercer cuarto a tan solo dos puntos. Pero fue un espejismo. De la mano de Castedo (21 puntos) y de la de Imani Tate, que con sus 18 puntos fue un constante dolor de muelas para sus excompañeras, las gallegas cuajaron unos minutos en los que la palabra exhibición se queda corta. El Ensino entró en trance, anotó 28 puntos en un cuarto para el recuerdo en el que las metieron de todos los colores. Las jugadoras del Casademont, atónitas (al igual que su afición), no entendían lo que estaba pasando en el Felipe y solo Serena Geldof conseguía mantener un pequeño hilo de esperanza con sus canastas cuando ya solo quedaba el acto decisivo (61-55).

Solo quedaba la épica, pero no era el día. Hermosa mantenía la ilusión de la grada mientras las de Cantero intentaban bajar la renta para que las gallegas se pusieran nerviosas. Algo que no sucedió, más bien lo contrario. Un triple de Imani Tate, ultramotivada, sentenciaba si no lo estaba ya un duelo en el que la ventaja del Ensino llegó a ser de 19 puntos y en el que los últimos cinco minutos sobraron por completo y solo sirvieron para maquillar, en parte, el marcador final en lo que fue un baño de realidad, un toque de atención y una pesadilla navideña para un irreconocible Casademont.

Ficha técnica

Casademont Zaragoza: Ortiz (7), Atkinson (0), Fiebich (7), Gimeno (7), Diallo (5) –cinco inicial- Holesinska (5), Pivec (0), Gulbe (11), Urdiain (0), Hermosa (10), Geldof (8), Gervasini (6).

Ensino Lugo: Tate (18), Castedo (21), Lamana (12), Herlihy (0), Giomi (11) –cinco inicial- Olaeta (6), Muhate (6), Millán (0), Rodríguez (6), Sánchez (0).

Parciales por cuartos: 13-24, 20-13, 18-28 y 15-15

Árbitros: Paula Lema Parga, Jorge Baena Criado, Alejandro Calvo Aceña. Sin eliminadas.

Incidencias: 4935 espectadores en el Felipe.