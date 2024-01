Habiendo jugado en las Ligas de Grecia, Nicaragua, Albania, Eslovaquia, Islandia y Hong Kong, Pablo Gállego es con diferencia el futbolista aragonés más trotamundos. Con esta gran experiencia, regresa a su tierra, Huesca, incorporándose a las filas del Barbastro: “Tenía muchas ganas de volver a casa y se presentó este proyecto, que además está en auge, un club que está con ganas de hacer las cosas muy bien”. Pero las circunstancias en las que se da su regreso son muy especiales, ya que llega días antes de que el Barbastro viva su momento más histórico. El domingo 7 de enero el club se enfrenta a un gigante por el pase a cuartos de Copa, el FC Barcelona. De esta manera Pablo Gállego aterriza en España para enfrentarse a uno de los retos más especiales de su carrera.

Con tan sólo 19 años ya tuvo oportunidades en equipos de 2ªB como el Huesca o el Almudévar: “Mis expectativas cuando era joven eran como mucho poder jugar toda mi carrera en Tercera o Segunda División B, como mucho. Tuve la suerte de que ya a los 19 años pude hacer una carrera antes de ir al extranjero bastante interesante, con casi 100 partidos en Segunda B, que no es fácil con 23 años”. Esto le permitió viajar a Grecia, donde comenzó su periplo internacional, el cual se alargó, con alguna interrupción, por más de 8 años: “A partir de esa experiencia, y de las puertas que se fueron abriendo, consideré que era lo mejor para mi carrera, y es en el extranjero donde más me han valorado y mejor me he sentido”.

Tras haber recorrido tanto mundo, Pablo Gállego ha vivido el fútbol de muchas maneras distintas. Es por ello que puede hablar largo y tendido sobre la forma en la que sienten el fútbol en los distintos países en lo que ha jugado: “En Grecia se vive muchísimo, allí las aficiones son muy calientes la exigencia es máxima, los ultras viven por el fútbol, incluso han llegado a parar entrenamientos en la ciudad deportiva”. Pero si un país le sorprendió por su forma de vivir este deporte fue Albania: “Si te digo uno anecdótico que la gente no espera y se vive mucho el fútbol es Albania, estuve jugando en la Superliga de Albania y fui el primer español en marcar gol allí. Veían la liga muchísimo y tienen una afición y un seguimiento increíble”.

De todos los países que ha pisado durante su carrera, Nicaragua es de dónde mejor recuerdo guarda: “Han sido tres años en tres épocas interrumpidas pero al final me nacionalicé nicaragüense y he tenido la suerte de poder representar a la Selección”. En su primer año ganó con el Real Estelí el Torneo Apertura. Pero el club en el que más destacó fue en el Managua, donde jugó desde el año 2019 al 2021. En su primera temporada ya consiguió ganar la Copa Nicaragua, además de ser el jugador más valioso de este torneo y el segundo máximo goleador español del año 2020. Por lo que su vínculo con este país, pese a la distancia, durará el resto de su vida: “Hasta que me muera seré español y nicaragüense porque así lo dice la ley así que me siento súper orgulloso de que, aparte de lo futbolístico, se haya quedado también en lo personal”.

Como jugador español en muchas ocasiones se siente una presión extra, ya que consideran que España tiene un nivel de fútbol muy alto: “Jugar en el extranjero como español tiene una exigencia altísima, por la idea que tienen de que en España todos somos David Villa o Pedrito, y a veces jugar con esa expectativa es complicado”. Pese a ello le han valorado allá donde ha ido y le ha permitido vivir experiencias increíbles: “Lo que he vivido en Nicaragua de ser idolatrado y que me pidan fotos por todo el país, eso solo lo hubiera podido vivir si hubiese jugado en el Barcelona o en el Madrid”. Por lo que no cierra la puerta a poder vivir otras vivencias en ligas extranjeras: “Antes de retirarme me gustaría volver a vivir alguna experiencia fuera de España sin duda porque es donde más me han valorado siempre en todos los sentidos”.

En su llegada a Barbastro antes del partido de Copa ve al pueblo muy enganchado con el equipo, después de vivir años realmente difíciles: “El equipo ha tenido años complicados, y ver ahora que la gente se vuelve a enganchar y que hay un ambiente muy bonito por el partido de Copa, es un sentimiento muy reconfortante”.

Al haberse anunciado su fichaje hace un poco más de una semana, su presencia en el gran partido frente al Barcelona todavía no es segura, aunque Pablo Gállego es optimista: “Lo primero que tiene que llegar es el transfer internacional, que lo están tramitando y a día de hoy no lo tengo, pero es muy probable que el día del partido esté listo”. A pesar de esta circunstancia el jugador oscense sabe que los protagonistas son sus compañeros, quienes han luchado mucho para estar en este encuentro: “Tienen un mérito brutal y son los que han disfrutado y han generado ese proceso por lo que se merecen vivir ese día, que va a ser el partido más importante de la carrera para la mayoría de nosotros. Si me toca aportar, ya sea desde dentro o desde fuera, lo haré con alegría como siempre he hecho en los equipos que me ha tocado”.