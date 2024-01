Dani Martínez, entrenador de la UD Basbastro, ha comparecido esta mañana en rueda de prensa antes del último entrenamiento previo a un partido histórico frente al FC Barcelona en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. El técnico almudevarense sabe que es vital aprovechar la ilusión que genera un encuentro ante "uno de los mejores equipos del mundo": "Se puede preparar de la forma fácil o de la difícil: a nivel anímico es fácil: nos enfrentamos a un gran equipo y es una cita histórica para todos. Es sencillo prepararlo porque jugamos en nuestro campo, ante nuestra gente y nuestras familias, y eso es muy gratificante. Nos va a exigir muchísimo pero tenemos nuestras armas, nuestra ilusión y nuestra gente para ponerle las cosas difíciles al Barcelona".

Aunque los de Xavi no estén pasando por su mejor momento, Dani Martínez sabe de la exigencia que será necesaria para hacerle frente: "Me espero al mejor rival, no nos olvidemos de que es el Barcelona. Tiene que ganar todos los partidos y con solvencia y autoridad. Tal vez vengan con gente del filial pero sabemos que tienen una calidad tremenda, me espero la mejor versión del Barcelona. Intentaremos complicarles la vida lo máximo posible y estoy convencido de que estaremos orgullosos al final del partido. Estamos preparados".

Uno de los factores determinantes durante su travesía copera ha sido la afición, que está a punto de vivir el momento más importante en la historia de la UD Basbastro: "Le agradezco al aficionado y a la directiva su esfuerzo, está todo preparado y pase lo que pase va a ser una cita para recordarlo. Tenemos que hacer que la afición se sienta orgullosa de su equipo".

Toda la emoción que suscita este hito histórico para la ciudad de Barbastro ha dejado sin respiro a Dani Martínez, quién se ha preparado lo mejor posible el choque: "Son situaciones que no hemos vivido en el club, que generan mucho ajetreo y llamadas. He intentado abstraerme y organizarme en lo deportivo estudiando al rival como hago siempre. Somos conscientes del adversario que tenemos enfrente, muy diferente a lo que nos podemos encontrar en la Liga. Pero hemos analizado y estamos preparado para jugar este partido".

Aunque hay un deseo que ni los Reyes Magos van a ser capaces de conceder al técnico: "Hay 22 jugadores en la convocatoria, once que saldrán y cinco cambios. Esa es mi única pena". A pesar de ello Dani Martínez tiene claro que su equipo «va a estar aun nivel altísimo" en un partido en el que hay "muy poco que perder y mucho que ganar".