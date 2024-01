Barbastro ha despertado este lunes con una sonrisa de oreja a oreja. Rafa Torres, presidente de la UD Barbastro, ha aprovechado para descansar tras unos cuantos días de poco dormir y mucho soñar y, en cuanto se ha levantado, ha vuelto al lugar de los hechos. «Me ha hecho ilusión ir y ver después cómo se desmontaban las gradas, la iluminación, los marcadores, cómo se desmontaba todo y volvíamos a la realidad. Tenía cientos de mensajes de gente felicitando, dando la enhorabuena, que me hacen sentir muy orgulloso. Esta tarde a las cuatro subiré al entrenamiento del equipo», señalaba.

Y es que entre lunes y martes el Municipal volverá a lucir como siempre porque este miércoles el Barbastro recibe al Gernika en el partido aplazado para la disputa de la Copa. Ahí es cuando el club quiere notar el impulso que ha supuesto esta gran cita. «Sabíamos que el partido del Barça iba a pasar, que iba a llegar el día después y tendríamos que seguir peleando en la Segunda RFEF y queríamos masa social para que en esta segunda vuelta la gente se enganche», dice el presidente.

La Copa ha impulsado también la caja. «Al tesorero le brillaban los ojos, así que debe estar muy contento. También un partido así tiene aparejados muchísimos gastos, alquiler de gradas, iluminación, vallados, autorización de zona, pero sin lugar a dudas es una inyección importante para el club que nos permite afrontar la temporada sin ningún problema e, incluso, sentar las bases para un proyecto de futuro inmediato».

Atrás quedó una jornada histórica que Torres no pudo disfrutar plenamente. «Era una mezcla de ilusión y nervios, estaba pendiente de que todo saliera bien, lo habíamos preparado todo muy bien, quise desentenderme un poquillo y disfrutar pero no podía, veía a la gente entrar al estadio, uno me llamaba, otro me comentaba otra cosa. Al final cuando el árbitro pita el final es un respiro de alivio, de decir ya está, ha salido todo bien, no ha habido ningún problema. Estoy muy contento, feliz y orgulloso del trabajo realizado», añade el presidente, también satisfecho con el partido.

«En la primera parte el Barça fue un gran equipo, nos arrolló, pero en la segunda los jugadores se quitaron la presión ambiental de ver 6.000 personas en la grada animándoles y le plantaron mucha cara y estuvimos a punto de forzar la prórroga cuando menos», recuerda. Los jugadores hicieron caso a su consejo. «Les dije que era el partido de su vida, que se divirtieran y se lo pasaran bien, que 6.000 personas estaban esperándoles para animarles. Creo que lo consiguieron, para ellos fue un gran partido, disfrutaron muchísimo», señala.

El ambiente en la ciudad

Y no solo por lo vivido el domingo, sino por toda la previa. «Cuando un evento de estos ocurre en una ciudad pequeña lo vive toda la ciudad y se vivía en la calle, se palpaba. Hubo una expectación tremenda, se vivía en la calle, las tiendas ponían la bufanda, la camiseta, carteles de aúpa Barbastro, la verdad es que fue espectacular el ambiente que se vivió».

Además del recuerdo de cada uno, en el club lucirá uno muy especial. «Pedí a protocolo una camiseta del Barça firmada por los jugadores y nos la dieron. Creo que para el club es un recuerdo tener la camiseta de la Copa del Barbastro y del Barcelona juntas en un cuadro y enmarcarlas. Nos regalaron un banderín conmemorativo. Nosotros una torre de la catedral grande y una botella de vino».

El recuerdo lo tendrá todo Barbastro. «Se va a estar hablando durante días. Solo hay que entrar a redes sociales, todo el mundo tiene fotos, todo el mundo ha colgado vídeos, las llegadas de los dos equipos fueron espectaculares, con muchísima gente, todo el mundo tiene su recuerdo, su foto, su bandera, su bufanda y esos momentos son impagables», señala el alcalde, Fernando Torres, orgulloso del trabajo realizado durante el último mes para que todo saliera perfecto.

Nada es comparable en la historia de la ciudad. «Puede haber algún precedente como el festival Polifonik o cuando vino Julio Iglesias, pero seis mil y pico personas en un evento de estas características no se había dado nunca en Barbastro», dice el presidente. «Es un partido que ya pasa nuestras fronteras, que se ha visto en todo el mundo, en Estados Unidos, en Suramérica, en Europa, había también medios árabes.... El nombre de Barbastro ha salido por todas partes. Es imposible de cuantificar económicamente», dice el primer edil. La hostelería también estuvo a pleno rendimiento todo el día.

Un gran recuerdo

«Como le decía al vicepresidente del Barcelona, en Aragón somos de las ciudades más grandes pero no llegamos ni a un barrio de Barcelona, entonces para nosotros montar, organizar y controlar un evento de estas características es un esfuerzo enorme y ver que tanto la organización como todos los que hemos trabajado, del área de servicios, del área de deportes, la Policía Local, que han estado al pie del cañón, y el comportamiento de la ciudadanía, es una gran satisfacción», añade Torres.

El alcalde también habló con la plantilla antes del partido. «Antes de salir del hotel les decía, hoy es vuestro día, es el día con el que jamás habéis soñado que iba a estar aquí, tenéis que dejaros la vida por esos niños que hay en la grada y, sobre todo, por esos socios de toda la vida que llevan años subiendo al Municipal a ver fútbol en la Regional Preferente, en Tercera, sufriendo, domingos de frío, con cien, doscientos espectadores, solo por ellos tenéis que echar el resto y dar un espectáculo».

Torres también disfrutó del espectáculo en el campo. «Sabíamos que era algo histórico y además el Barcelona vino con todo, sacó a la plantilla completa. De hecho el último cambio que hizo fue Lewandowski y le decía al vicepresidente, es que sacáis todo… y me dijo, alcalde, pues si sacan todo es que Xavi no lo ve claro. Al final ver a esos jugadores en la banda del Municipal, que yo alucinaba, a Lewandowski, a Joao Felix, a Raphinha, a Ferran Torres, eso es algo que se queda en el recuerdo de esta ciudad para siempre». Barbastro es una ciudad orgullosa y feliz.