Joan Cañellas (Santa Maria de Palautordera, 37 años) asegura afrontar su último Europeo. En el Kadetten suizo desde hace tres años, no ha parado de colgarse medallas con la selección - nueve desde 2011 - en la década más exitosa del balonmano español. Una lesión a última hora le negó el bronce olímpico en Tokio. Es inevitable tener los Juegos Olímpicos de París en la mirilla, aunque Cañellas prefiere disfrutar el momento y centrarse en el Europeo, donde España defiende la plata. Antes de debutar este viernes ante Croacia (20.30 horas, Tdp), atiende a este diario por vía telefónica.

¿Con qué sensaciones llegan al Europeo?

Las sensaciones son buenas. Los rivales que hemos tenido este año en el preparatorio son rivales importantes (Polonia, Eslovaquia y Serbia) y el equipo ha jugado bien, ordenado en ataque y en defensa. Creemos que podemos ser optimistas, y esto a veces es peligroso. Tenemos que ir paso a paso y ver como va saliendo todo. Hemos hecho un buen trabajo y el equipo está bien. A partir de ahí, siempre pueden pasar cosas.

Debutan este viernes contra Croacia, el rival más duro de esta primera fase.

Estamos muy mentalizados de que este partido puede marcar el resto de la competición. Jugamos ante un gran rival, que tradicionalmente siempre nos ha puesto las cosas muy complicadas, y necesitamos todos los puntos para pasar a la siguiente fase con más opciones, porque en la segunda fase nos esperan rivales muy potentes como Francia o Alemania, que juega en casa. Somos conscientes de que puede que el partido no vaya como queremos. En caso de perder contra Croacia se nos complicaría mucho, aunque seguiríamos con opciones.

Ya solo quedan Jorge Maqueda y usted de aquel oro en el Mundial de Barcelona de 2013. Ocho medallas desde entonces en esta gran década para la selección.

Lo alargaría unos años más, esto va más allá de esta década. Llevo 16 años viniendo a la selección y hace mucho que empezamos a luchar por las medallas. Hay que ser conscientes de que a veces no se gana una medalla, pero se está ahí. De ganar a perder va muy poquito, con lo que hay que valorar el hecho de competir, y hace muchos años que estamos compitiendo bien. Siempre nos acordamos de selecciones como Francia o Dinamarca, que son las que han ganado más títulos en los últimos años, pero nosotros estamos ahí, incluso con más regularidad, y eso hay que ponerlo en valor.

¿Cómo se consigue algo así?

Cuando empecé en la selección venían de ganar un bronce olímpico. Recibimos una herencia de otros jugadores que también lo hicieron muy bien y dieron éxitos. Sí que es cierto que la generación de esta última década hemos tenido más continuidad, hemos logrado muchos éxitos y hemos llegado a muchas semifinales, que es muy complicado. Se han juntado una serie de factores, los jugadores adecuados, con la mentalidad adecuada, el entrenador... Hace muchos años que se hacen las cosas bien, y eso ha propiciado que siempre estemos ahí luchando.

"Cuanto más éxito has tenido más difícil es repetirlo. Habrá algún año donde las cosas no saldrán y no por ello se acabará el mundo" Joan Cañellas - Jugador de balonmano

Mucha gente ya da por hecho que lucharán por medallas año tras año.

Esto es así. Cuanto más éxito has tenido más difícil es repetirlo, y está claro que la gente se acostumbra y el día que no ganes o no consigas los mismos éxitos parecerá un desastre. Desde dentro sabemos lo que cuesta conseguir todo esto, y habrá algún año donde las cosas no saldrán y no por ello se acabará el mundo. En este Europeo intentaremos hacerlo lo mejor posible y lucharemos para que salga bien.

Llegan como subcampeones continentales, pero no figuran entre los favoritos. ¿Les motiva no estar casi nunca entre los favoritos?

No es una cosa que nos quite el sueño. Hasta ahora nos ha ido bien así. Quizás nunca nos dan como ganadores, pero de alguna manera u otra siempre estamos ahí luchando por medallas, y eso es lo más importante.

¿El hecho de ser año de Juegos Olímpicos complica más el torneo?

Eso hace que muchas selecciones potentes aún estén luchando por clasificarse para el Preolímpico, se juegan mucho en este Europeo e irán un punto más a tope. Nosotros por suerte ya estamos clasificados para el Preolímpico. La plaza directa a París que se da en este Europeo es una tentación muy grande, un gran objetivo que es muy difícil y que prácticamente significa ganar el Europeo. Sería un error empezar el campeonato pensando en eso, queda mucho trabajo por hacer. Poco a poco.

A nivel personal, ¿qué papel espera tener en esta selección?

Cada año cambia un poco por la edad. Durante la preparación me he sentido bien. Conozco mi cuerpo y cómo funciona, y la experiencia me dice que llego bien, sin sufrir demasiado de nada. Espero aportar dentro de la pista más allá de la experiencia, que es algo que ya se asume. A nivel individual, los últimos años han sido muy positivos y he terminado muy satisfecho, quiero acabar este año de la misma manera.

Fue duro para usted no poder estar en Tokio por una lesión. ¿Quiere cerrar el círculo luchando por una medalla en París?

Evidentemente, fue un momento duro. Cualquier deportista quiere estar en unos Juegos Olímpicos y ganar medallas, y mi experiencia en los Juegos no es la mejor. En 2012, no entramos en las semifinales por un gol en el último segundo, tuvimos la mala suerte de no clasificarnos para Río y personalmente no estuve en Tokio. Poder aspirar a estar en París es algo muy bonito, pero después de todo lo que he vivido creo que es importante no centrarme en lo que puede llegar y disfrutar lo que tengo ahora: un Europeo que seguro que es el último para mí. Quiero pasármelo bien, ayudar al equipo y la competición dirá dónde vamos. Los Juegos quedan muy lejos ahora mismo.

Los éxitos de la selección siguen sin repercutir en el balonmano español. Los jóvenes siguen teniendo que irse a jugar fuera de España.

Sí, y seguirá siendo así en los próximos años. No hace falta ser muy espabilado para ver que la liga Asobal no está bien. La etiqueta de liga profesional puede ser algo positivo, pero realmente queda mucho, no ya para volver a ser como antes, sino para que todos los equipos sean profesionales, para que los sueldos sean suficientemente dignos como para no tener que compaginarlo con trabajo o estudios... El día que los jóvenes no se vayan y la mayoría de la selección forme parte de la Asobal significará que volvemos a tener una liga competitiva. A día de hoy no es así, ni lo será a corto plazo. Tenemos que seguir luchando para que, como mínimo, si la imagen de la selección puede ayudar en algún sentido a los clubes, pues que así sea.

¿Qué tendría que pasar para revertir la situación?

Buf. Muchas cosas que no creo que pasen a corto plazo. Lo que seguramente más ayudaría es que algún club de fútbol apostara por una sección de balonmano. Pero la experiencia nos dice que el balonmano no es rentable para estos clubes. Hay que hacer que los clubes sean rentables de alguna manera, y para que los jugadores no se vayan, los equipos tendrían que aumentar el presupuesto. Hacen falta más acciones a todos los niveles para hacer que el producto sea más atractivo y venderlo mejor. Creo que el balonmano, en general, gusta.