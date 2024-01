La SD Tarazona logró un importante y valioso triunfo frente al Lugo con un tanto de San Emeterio a los ocho minutos de partido (1-0) que le permite sumar 21 puntos y salir de los puestos de descenso a la espera de lo que haga hoy el Logroñés, que recibe a la Ponferradina. El conjunto del Moncayo se ha hecho fuerte en casa, donde no pierde desde octubre, y eso le ha permitido ir poco a poco escalando posiciones y ganar muchas opciones de permanencia. Así fue también frente al Lugo, un aspirante a volver a Segunda, ante el que salió decidido a buscar la portería rival desde el primer minuto, así llegó el penalti que no pudo transformar Pichín pero cuyo rechace aprovechó San Emeterio para hacer el gol del triunfo. El Tarazona rondó el segundo, pero no llegó.

SD Tarazona: Yoel Ramírez, Pedreño, Trilles, Amoah, San Emeterio, Keita (Álex Gil, min 58), Ramón Bueno (Carlos Javier, min 58), Dani Pichín (Fer Cano, min 68), Guiu (Dieste, min 68), Cubillas y Mounir (Kortázar, min 86) CD Lugo: Tabuaço, Johaneko, Pérez, Morgado, López (Vázquez, min 78), Ojeda (Aguza, min 46), Jozabed (Aranda, min 66), Quintana, Antoñín (Ledesma, min 78), Víctor Narro (González, min 66) y Antonetti. Gol: 1-0, min. 8, San Emeterio. Árbitro: López Jiménez. Tarjetas: Amarillas para los locales Keita, Guiu, Trilles y Dieste, y para los visitantes Thiago Ojeda, Alberto López y Sergio Aguza. El CD Teruel sigue sin conocer la victoria en Primera RFEF a pesar de que se adelantó en Las Llanas en el duelo de la zona baja ante el Sestao River. El conjunto aragonés aguantó bien las acometidas iniciales de los locales y se adelantó a los 18 minutos aprovechando un barullo en el área que Guruzeta acabó anotando en propia puerta. Poco más de veinte minutos pudo aguantar el resultado el Teruel, hasta que Ibai Sanz empató en el 39 en acción individual. En la segunda parte ya no se movió el marcador a pesar de que Borja Martínez tuvo en sus botas el triunfo con un duro disparo en el minuto 89. Pero el CD Teruel tendrá que seguir esperando. Sestao River: Puig (García, min. 46), Mateo, Martínez, Aranzabe (Carbonell, min. 67), Garai, Cabo (Gutiérrez, min. 83), Mirapeix, Corbalán (Martínez, min. 67), Bancalero (González, min. 87), Guruzeta y Etxeberria. CD Teruel: Taliby, Carmona, Hualde, Cabetas, Tena, Naranjo (Villanueva, min. 87), Martínez, Castillo (García, min. 46), Gabarre (Romero, min. 80), Sierra y Seijas. Goles: 0-1, min. 18, Guruzeta, en propia puerta; 1-1, min. 39, Ibai Sanz. Árbitro: Pérez Peraza. Tarjetas: Amarillas para Fran Carmona, Toni Gabarre, Facundo García y Borja Martínez, del Teruel.