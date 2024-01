Sin dinero no hay rock ’n’ roll ni coches ni chicas, cantaba Charol en los ochenta. Sin dinero no hay fichajes ni refuerzos ni indemnizaciones para despidos, sabe Joan Laporta. Ni soluciones fáciles para atajar la deriva del equipo, que parece mayor tras el sonoro 4-1 encajado ante el Madrid, cuando la insuficiencia de la plantilla se ha manifestado antes en otros partidos.

Atado de pies y manos está el presidente Laporta en el gobierno del club. Un Barça que zozobra lastrado, sin dinero por una deuda acuciante heredada del pasado y sin dinero por las hipotecas contratadas por unas ventas anticipadas de futuro. Sin dinero para gastar, vacía la cuenta corriente, y sin dinero por ganar, vendidos los muebles, y sin posibilidad de endeudarse, prohibido por Javier Tebas, el presidente de la LFP, el grupo que tiene el problema, que es el vestuario, es el grupo que debe solucionarlo.

Fuera del mercado

“Ya sabemos que no habrá fichajes. El club no puede incorporar a nadie, la situación es la que es", dijo Xavi, después de escuchar la misma respuesta de Laporta, sin tararear a Charol. “La realidad es que en este momento no podemos fichar", recalcó Deco, el director deportivo, responsable también de la planificación deportiva en virtud del cargo que asumió el pasado verano.

El Barça solo gastó en verano 3,5 millones (más la cesión de Pablo Torre) por Oriol Romeu, pero incorporó a Ilkay Gündogan e Iñigo Martínez, libres del City y el Athletic, y obtuvo las cesiones de João Cancelo y João Félix, del City y el Atlético, respectivamente.

Las lesiones iniciales de Pedri y Araujo dejaron a Xavi con sólo 18 jugadores (contando a Lamine Yamal).

Plantilla corta que se reduce

Se quedó el 1 de septiembre con una plantilla de 20 futbolistas (sin Araujo ni Pedri ya lesionados) más Lamine Yamal ya que, a última hora, debió desprenderse de dos jugadores (Eric y Abde) para cuadrar las cuentas del ‘fairplay’. La junta, incluso, tuvo que presentar un aval para inscribir, iniciada ya la Liga, a los futbolistas que faltaban por dar de alta.

La contratación de futuro de Vitor Roque (30 millones más 31 en variables), al que se ha incorporado este invierno se erige, de momento, en un gasto superfluo, un fondo de armario, por cuanto sólo ha jugado dos ratos en cuatro partidos. Apenas es el recambio numérico a la sensible baja de Gavi, no el relevo cualitativo en el equipo por la dolorosa pérdida del interior andaluz. Las ausencias por lesión han ido debilitando al Barça por el camino (Pedri, Iñigo, De Jong, Ter Stegen…) y los vacíos se han cubierto con los jóvenes del filial.

Los 40 millones impagados por Líbero impiden fichar y crean un problema presupuestario.

125 millones se gasta el Madrid

Las cuentas de la entidad ante el fiscal Tebas de la LFP también se basaban en los 40 millones que Líbero debía pagar antes del 31 de diciembre por el 9,8% de las acciones de Barça Vision, una empresa que pretende ser una plataforma de negocio a través de la creación de contenidos digitales. Pero Líbero no ha pagado, y el recurso inmediato del club reside en encontrar inversores que cubran ese agujero económico que también afecta al futuro cumplimiento del presupuesto.

Xavi se enfrenta a la doble situación de debilidad económica y deportiva. Tenía solo 15 jugadores del primer equipo para enfrentarse al Madrid, igualmente con sensibles lesionados (Courtois, Militao, Alaba…), pero cuya solidez financiera se resume en los 80 millones que se gastó en un solo jugador: Jude Bellingham. Más 20 en Arda Güler y 5 en Fran García, Florentino Pérez soltó sin problemas un millón más para que Kepa Arrizabalaga se marchase del Chelsea para tapar la ausencia de Courtois.

La falta de dinero sitúa a Rafa Márquez como único recambio de entrenador, aunque le falta más experiencia que a Xavi.

Contratar un entrenador

Pero la falta de dinero es la misma para fichar jugadores que para fichar y despedir entrenadores. La destitución del cuerpo técnico, renovado en septiembre hasta 2025, implica una millonada. Tampoco es gratis la contratación de un entrenador, más allá de que ninguno de los que están ociosos, en paro, sea una garantía absoluta de éxito. ¿Julen Lopetegui? ¿Joachim Löw? ¿Laurent Blanc? ¿Hansi Flick? ¿Domènec Torrent? ¿André Villas Boas? ¿Antonio Conte? ¿Gio van Bronckhorst? ¿...?

El recurso barato, por la condena económica, sería darle el primer equipo a Rafa Márquez. La presunta inexperiencia de Xavi es aún mayor en el caso del exdefensa mexicano. Su curriculum empieza y acaba en la dirección del equipo infantil de la Real Sociedad Deportiva Alcalá, de Alcalá de Henares, en las prácticas para obtener el título de entrenador UEFA Pro antes devolver al Barça en 2022 para asumir el Barcelona Atlètic.