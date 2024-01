El aragonés Carlos Mayo, plusmarquista nacional de medio maratón mostró, este viernes, durante la presentación en Madrid del calendario de pruebas deportivas que van a tener lugar en Ibiza en 2024, sus anhelos de lograr su plaza para los 10.000 metros de los Juegos Olímpicos de París, máximo objetivo del año.

Mayo, poseedor de la mejor marca española de medio maratón (59.39 minutos), acaba de salir de una lesión que le impedirá correr este fin de semana el maratón de Sevilla, pero ya se encuentra en el camino preparatorio para los grandes retos del año, los Europeos de Roma y los Juegos de París. "Voy mejorando, aunque he tenido que renunciar al Maratón de Sevilla. He tenido un bajón físico a final de año y principio de enero, pasé una gripe, tal vez covid, y me ha costado recuperar. Ahora voy recuperando poco a poco, pensando en llegar a los Juegos Olímpicos, en 10.000 metros o maratón, en una prueba u otra voy a intentar estar en París sí o sí", dijo Mayo.

"Elijo el 10.000, ya que será difícil llegar al maratón. Hay alguna opción, pero en principio haría el 10.000"

Tras el acto que compartió con algunos embajadores de las diversas competiciones que albergará Ibiza, como el regatista Guillermo Altadill o los exciclistas Alberto Contador y Óscar Pereiro, el fondista mostró su intención de invertir su bazas en la prueba de 10 kilómetros, a pesar de que no será fácil obtener una plaza. "Elijo el 10.000, ya que será difícil llegar al maratón. Hay alguna opción, pero en principio haría el 10.000. Hay que poner las cartas sobre la mesa, ver qué es lo mejor, apostar por una e ir a por ello. La mínima está puesta para que la puedan hacer solo los atletas africanos, y el resto de plazas a repartir según el ránking mundial y las marcas personales. Tengo que acreditar registro haciendo al menos 2 diezmiles, y lo tengo que conseguir", explicó.

Para el Europeo de Roma, que tendrá lugar entre el 7 y 12 de junio, Mayo también invertirá un buen caudal de ilusiones, pues se perdió los anteriores en Munich. "No pude estar en los Europeos de Munich después del Mundial de Oregon, y eso fue un palo gordo. Tengo la espina clavada y quiero acudir en buen estado físico a Roma. Ya veremos si será para la media maratón o el 10.000- La media me llama mucho y me haría ilusión", señaló.