Joan Laporta ha acudido otra vez a Sant Joan Despí, dos días después de la visita en la que acompañó a Xavi Hernández a comunicar que se va el 30 de junio. Su presencia refrendó el mensaje que ahora se pretende transmitir: todo depende de ellos, de los futbolistas.

El entrenador se ha echado a un lado creyendo que su presencia les tensionaba y por eso anunció su despedida, aunque no se va. Y, sin irse, prevé que un día regresará al banquillo, a asumir de nuevo esa labor de entrenador "cruel y que quita calidad de vida" como la calificaba.

"No descarto volver. Ya lo he dicho muchas veces: soy un hombre de club y el club me tendrá a disposición para lo que me necesite. Pero ahora no me necesita", respondió, aunque seguirá en el cargo, convencido de que él puede ser útil en reactivar el ánimo. "Necesitamos más ilusión, otro tipo de entrenador y de persona, de ahí mi anuncio", añadió, en una aparente contradicción.

No fue la única. Explicó, entre otras cosas, que en verano ya manejaba la idea de que esta temporada fuera la última y, sin embargo, renovó el contrato en septiembre. Afirmó que se sentía valorado "dentro del club" y también que no se sentía "suficientemente valorado" teniendo en cuenta las circunstancias difíciles que se viven en el Barça entre la deuda y el límite del 'fairplay' para fichar. Aunque se hayan gastado 30 millones (más 31 en variables en Vitor Roque).