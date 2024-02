Encontrar la pieza que necesitas para completar tu plantilla en el mercado de fichajes de invierno es mucho más complicado que durante los meses veraniegos. Los equipos están más asentados y los jugadores solamente piden salir cuando no están a gusto con el club o su entrenador o les llega una oferta económica irrechazable.

Todos los directores deportivos del mundo aceleraron el primer día de febrero o el último de enero el paso en busca de una chollo o una ganga que es casi imposible de encontrar. Lo bueno, bonito y barato se ha convertido en una quimera en un mundo del fútbol completamente inflado en el tema de traspasos y sueldos de los jugadores.

El humilde equipo de la Segunda División portuguesa, el Lank Vilaverdense, buscaba en este mercado de invierno reforzar la plantilla para lograr el complicado objetivo de la salvación y no volver a Liga 3 un año después de haber ascendido. Los de Vila Verde, un pueblo del distrito de Braga, son penúltimos con 16 puntos e incluso han pasado alguna que otra dificultad financiera para pagar los sueldos a los futbolistas según varios medios portugueses. Los vilaverdenses tampoco pueden jugar sus partidos en su estadio por normativa de la competición y se han "mudado" como locales a Coimbra a 200 kilómetros de Vila Verde.

El Lank Vilaverdense ha reforzado la delantera en las últimas horas con un fichaje random, quizás el más raro del mercado en toda Europa al firmar al delantero Courtney Reum. Quizás el nombre no le diga nada a nadie, pero se trata del cuñado de Paris Hilton, que nunca ha jugado al fútbol de forma profesional y actualmente tiene 45 años. Reum es un empresario reputado, un emprededor con 35 millones de patrimonio junto a su hermano Carter, marido de la actriz desde 2021, que solamente jugó al fútbol en su etapa en la Universidad de Columbia.

Aún así Reum no será el jugador más veterano de la Segunda Liga en Portugal. Y es que en el Oliveirense, de propiedad japonesa, sigue jugando a sus 56 años, Kazu Miura, el futbolista que inspiró al creador de Oliver y Benji. El veteranísimo delantero solamente ha disputado 7 minutos en toda la temporada.

Más familiares famosos

Cortney Reum no es el único familiar de un famoso que forma parte de la plantilla del Lank Vilaverdense. El conjunto 'minhoto' ha firmado Sherwin Dandey Seedorf, sobrino de la antigua estrella futbolística holandesa Clarence Seedorf. Sin embargo, Sherwin no ha tenido tanta fortuna en el balompié como su tío ya que después de formarse en el Feyenoord, pasar por el Motherwell escocés no tiene equipo desde 2021.

En el mismo Vilaverdense también juega el otro Ansu Fati, que solo comparte con el exfutbolista del FC Barcelona, actualmente cedido en el Brighton, el país de origen, Guinea Bisau.