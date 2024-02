Tras el Campeonato de España sub-23 de pista cubierta, Aragón se trajo a casa cinco medallas, pero dos atletas brillaron por encima de los demás y lograron dos oros. Fueron Elena Guiu y Rubén Egea, corredores de 60 metros y 1.500, respectivamente. Son dos de las grandes promesas del atletismo aragonés.

La velillense Elena Guiu tiene tan sólo 19 años, pero ya ha sido capaz de lograr grandes resultados, como alcanzar las semifinales del Mundial sub-20 de Cali en 2022. Este fin de semana logró hacer marca personal con un 7.36 en las semifinales de 60 metros, llevándose el oro en la final: "En este campeonato estaba claro que había que entrar en la final y cómo íbamos muy bien posicionadas en el ránking, también defender la posición. Aparte de eso queríamos correr en marca personal porque los entrenamientos estaban saliendo y los tiempos eran brutales", declara la atleta, que milita en el Valencia CA.

Los deportes individuales como el atletismo tienen una dificultad añadida, ya que tienes que saber cómo gestionar tus emociones a la hora de afrontar retos de este tipo, pero para Elena esto no es un problema: "Yo no me suelo obsesionar para nada y casi nunca experimento esa frustración. Como mucho a lo mejor digo, hoy no ha ido tan bien el entrenamiento, y entonces busco qué tengo que mejorar o por qué he tenido un mal día y siempre intento buscar una solución".

La atleta aragonesa se pone como próximo objetivo el Campeonato de España absoluto de atletismo en pista cubierta, que tendrá lugar del 16 al 18 de febrero en Orense: "Sé que tendré a gente delante, pero eso me ayuda porque si tengo a alguien delante lucho por engancharme y eso siempre me ayuda a mejorar", confiesa Elena.

Guiu: «Cuando tengo un mal día no me frustro, busco en qué he fallado y trato de mejorarlo»

El segundo oro del fin de semana para Aragón lo consiguió el zaragozano Rubén Egea, del Club de Atletismo Alcampo-Scorpio71. El mediofondista logró terminar primero en la final de 1.500 metros con un tiempo de 4.05.56, tras una última vuelta brillante en la que se dejó todo.

Rubén partía el tercero en su categoría, pero tras la lesión del primero que todo quedaba bastante abierto: "Sabía que el de delante era bastante fuerte pero optaba a todo porque sabía que el podio era factible, y ganar si era un día de estos que estaba bastante fino, y pues así fue", afirma. El zaragozano también destaca lo importante que es llevarse bien con tus compañeros en la pista para afrontar las carrera de la mejor manera: "Es importante tener buen rollo con ellos y también obviamente con mi grupo de entrenamiento. También hablamos de las expectativas, y entre todos conseguimos relajarnos más y llegar mejor al momento de la carrera", explica Egea.

Egea: «El de delante era fuerte, pero optaba a todo porque sabía que el podio era factible, y así fue»

El próximo reto para Rubén está a la vuelta de la esquina, y es que en apenas un día estará de nuevo en la pista: "Este miércoles compito en un 1.500 de Valencia para hacer marca. Luego dentro de dos semanas es el Campeonato absoluto de pista cubierta, y ya hasta verano no hay nada. Luego me centraré en el Campeonato de España sub-23 al aire libre y como no hay Europeo este año voy más tranquilo".

El aragonés tampoco se pone excesiva presión a largo plazo, sino que su objetivo es mejorar poco a poco: "No me pongo ninguna presión, intento correr lo mejor que puedo y si sigo mejorando y progresando y puedo conseguir llegar más alto pues mucho mejor. Pero vamos sin presión y a seguir trabajando".