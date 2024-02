El técnico del Real Zaragoza, Julio Velázquez, se mostró dolido por la derrota y quiso quedarse con la reacción positiva de sus jugadores y su capacidad de adaptación a los numerosos cambios de dibujo aplicados durante el encuentro, tras «conceder un gol muy fácil» y quedarse «noqueados» en la primera parte frente «al rival más complejo» al que, según valoró, se ha enfrentado desde que tomó las riendas del conjunto aragonés.

El míster de los blanquillos reconoció la superioridad del conjunto eibarrés durante los primeros 45 minutos. Un periodo que para los suyos fue «un querer y no poder» tras encajar el 1-0 luego de cometer varios errores e imprecisiones: «Aunque salimos bien, luego estuvimos defendiendo en bloque bajo después de varias imprecisiones y el gol viene precedido de una pérdida, luego ajustamos mal en una situación lateral que sabemos que ellos son formidables y anotaron», repasó.

De ese mazazo tardó en recuperarse la «noqueada» escuadra zaragocista, que según valoró Velázquez, «mejoró» a raíz del cambio de estructura e incluso pudo «haber empatado», aunque también reconoció que «el Eibar pudo haber aumentado su renta».

La reacción llegó tras el descanso, en un segundo periodo durante el que Velázquez vio al Zaragoza «por encima del Eibar de inicio a fin, tanto en intención, actitud y organización», enumeró.

A su juicio, «Hemos sido capaces de no perder en ningún momento la cara al partido e incluso sobreponernos a la adversidad y situarnos por delante del Eibar en lo que ocurría sobre el terreno de juego», defendió.

Para ello resultaron clave las variantes introducidas: «Tras la reestructuración mejoramos, fuimos buscando variantes y cambiando el dibujo, las posiciones...». Un cambio de cara que el técnico atribuyó a la complicidad y capacidad de adaptación de sus jugadores: «Ellos entendieron lo que pretendíamos y conseguimos en muchos momentos someterlos y sólo nos faltó concretar en el último cuarto de campo», lamentó.

Ese mejor tono de los suyos y esa falta de acierto de cara a puerta no le impidieron reconocer que «tampoco hubo tantas ocasiones claras, pero sí mucho acercamiento a ese último cuarto», matizó.

«Nos ha faltado concretar un poquito mejor», resumió. La versión mejorada tras agitar la pizarra unas cuantas veces y el cambio de varias piezas se topó con las habituales dificultades de los blanquillos para imponerse en el área contraria y convertir su dominio en goles. Así lo reconoció Velázquez: «Intentamos absolutamente todo. Los jugadores han tenido una actitud formidable insistiendo hasta el último segundo para lograr como mínimo el empate», agradeció. Un empeño que no se vio acompañado precisamente por la generosidad de Trujillo Suárez con el tiempo añadido: «Esos dos minutos se me quedaron cortos y así se lo dije, pero no es motivo para el resultado».

La derrota frena el impulso que recibió el equipo y la afición tras el 3-0 al Sporting en un momento que se veía clave para pasar a discutir las posiciones de privilegio que ocupan ahora mismo escuadras como la del conjunto vasco, de quien Velázquez reconoció su poderío. «Más allá de que te duele la vida perder un encuentro y aunque no aminora el chasco que te llevas, hay que valorar el contexto, el rival y el estadio en el que jugábamos», matizó.