Desde hace años la idea de competir en rallys rondaba la cabeza de David Planas, un zaragozano apasionado por los coches que ha dejado impreso sudor y sangre para hacer este sueño realidad, ayudado por sus seres queridos. En marzo de 2023 comenzó el proyecto para convertir un Renault Clio de serie en un coche apto para competir en rallys, y hace apenas un mes pudo presentarlo a todo el mundo. Su primera competición será el Campeonato de Aragón de Rallyes de asfalto en el próximo mes de marzo.

Ya desde que era tan solo un niño, David ha sentido la llamada del motor, y en concreto de los rallys: "He estado vinculado a los coches desde bien pequeño y lo de los rallys era un sueño a largo plazo. Pero como económicamente es algo complicado no lo terminaba de ver posible, hasta hace unos años que era más viable y me lancé". Además, Planas afirma que no sabe de nadie que haya conseguido algo así antes: "No conozco ningún otro caso como el mío, más allá de coches de circuito o drift, que están muy de moda. Pero casos de rally no conozco, porque no es algo normal".

Carlos Sainz siempre ha sido un referente. A nivel mundial es el más top.

Junto a él estará su pareja como copiloto, Eva Valenzuela, con la que compartía el mismo sueño: "Cuando la conocí ya era una cosa que le llamaba la atención, entonces fue bastante fácil que se apuntase. Además, siempre me ha apoyado mucho”. También ha recibido el apoyo de familia y amigos para lograrlo: "De alguna mi mecánico es quien más horas le ha echado, porque tiene un taller. Y muchos amigos, hasta mi padre ha estado muy involucrado con la parte electrónica del coche".

Pero conseguir tus sueños tiene un precio, y tienes que poner toda tu pasión en ello: "Hubo temporadas, cuando no estaba trabajando, que le estábamos echando 16 horas diarias, y mientras estaba trabajando le he podido echar cuatro o cinco, no más. Pero era estar todos los días involucrado con el coche, todos los días. He estado mucho tiempo durmiendo tres horas al día". Además de físico, también ha significado un esfuerzo monetario importante al tratarse de elementos caros: "En total el proyecto me ha costado 45.000 euros, 20.000 el coche de serie y 25.000 las modificaciones".

La primera vez que lo probé en circuito todo salió perfecto. Fue una sensación de orgullo enorme.

Como en todos los proyectos, a David le surgieron ciertas complicaciones tanto con el coche, al no ser un experto en la materia: "Para mí el tema electrónico ha sido el más complicado porque no tengo muchos conocimientos de ello y tienes que quitar la electrónica entera y volverla a poner". Y no solo tuvo problemas a nivel mecánico, sino también a la hora de adaptarse a la normativa de la FIA (Federación Internacional del Automóvil): "Tienes que mirar el coche desde el punto de vista de lo que te exige la competición, tienes que regirte mucho a la normativa de homologación FIA".

Cuando llegó el momento de subirse al coche, David solo pensaba en una cosa: "Fue una sensación de orgullo de que todo saliera bien. Todo salió perfecto, estuvimos probando el coche una jornada en el circuito de Samper de Calanda". Una vez conseguido, las reacciones de su círculo cercano fueron más que positivas al ver el coche: "Me consta que les gustó mucho porque el coche es muy llamativo y está hecho a mi gusto y he cuidado cada detalle".

A partir de ahora este intrépido zaragozano tiene puesta la mente en seguir probando su creación en circuitos por todo Aragón: “Vamos a hacer de momento el Campeonato de Aragón, que creo que es lo que más fácil y cercano tenemos. Si el presupuesto nos lo permite, veremos en poder salir fuera en el futuro". Pero el objetivo, más allá de conseguir un buen puesto, está claro en la mente de David: “Sin duda terminar cada carrera y que el coche esté de una pieza. A partir de ahí correr todo lo que podamos, aprender todo lo que podamos y organizarnos muy bien en el equipo porque vamos a trabajar por primera vez juntos y espero que todo vaya en la misma dirección”.