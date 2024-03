Sebastian Vettel se pondrá a punto para Le Mans en Motorland Aragón

El tetracampeón mundial de Fórmula 1, Sebastian Vettel, probará la próxima semana en el circuito de Motorland Aragón el Porsche 963, un prototipo híbrido de resistencia, en una prueba de cara a Le Mans, que se disputará del 15 y 16 de junio. Será un test que durará 36 horas, en el que también habrá pilotos oficiales que se preparan para la prueba francesa.

El piloto alemán se mostró entusiasmado por comenzar a realizar estas pruebas en el trazado aragonés: "Tengo muchas ganas de rodar con el Porsche 963. Siempre he seguido otros campeonatos y mi curiosidad por las pruebas de resistencia me anima a probar. Sin duda, necesitaré un tiempo de adaptación, pero cuento con la ayuda del equipo. Será una experiencia nueva para mí. Luego veremos qué pasa; por el momento no hay más planes para el futuro".

Por otro lado, Thomas Laudenbach, vicepresidente de Porsche, declaró estar encantado de poder contar con un piloto como Vettel: "Estamos encantados de que Sebastian Vettel se haya interesado por nuestro Porsche 963. Hemos accedido a su solicitud de realizar estas pruebas y le vamos a proporcionar una intensa preparación y mucho tiempo en la pista; no hay duda de que aprenderemos de su valioso trabajo".