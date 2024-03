Desfondadas ante el poderío de Valencia Básquet

Final: Valencia Basket 77 - 53 Casademont Zaragoza

No pudo ser. Casademont Zaragoza no puede superar al Valencia Basket en una final que se complicó muy pronto, con un inicio arrollador de las valencianas, que nada más comenzar ya se iban 10 puntos por encima gracias a su espectacular defensa y acierto en ataque. Las de Cantero, sin descanso con tres partidos en apenas 40 horas, no entraron bien al partido, les costó, porque no pudieron tener continuidad a nivel ofensivo ni tampoco frenar a su rival.

El Valencia conocía ese cansancio de Casademont, tenía esa ventaja y la supo aprovechar imponiendo un ritmo altísimo desde el comienzo y tapando muy bien a las jugadoras más detacadas del equipo aragonés, como Fiebich o Mariona. Diallo, que fue clave en la victoria de ayer, sábado, frente a Perfumerías Avenida, llegaba a la cita problemas en la rodilla y pronto tuvo que dosificarla Cantero, que buscó hacer un duelo largo.

Las aragonesas recortaron e igualaron el partido al final del primer cuarto y al inicio del segundo, pero la desventaja del comienzo hacia difícil la remontada. El segundo cuarto, sobre todo, pudo cambiar el guion, con un triple de Vega que de haber entrado habría puesto a Casademont a 5 puntos, pero no lo hizo y en ese mismo momento se puso en 10. A partir de ahí, se volvió a crecer el Valencia, que de nuevo se alejó en el marcador y se marchó con una distancia más que importante al descanso (47-30).

El segundo tiempo empezó de la misma manera y el Casademont, aunque lo daba todo, no podía frenar a un Valencia imparable. Mariona, además, recibió un codazo en la nariz que, aunque le dejó unos minutos fuera de combate, los árbitros no entendieron como antideportiva. Fiebich y Gulbe, que ha hecho una Copa de la Reina espectacular, volvieron a demostrar orgullo con varios triples para el equipo de Cantero, que no quería irse del partido. Así acabó la final, con las aragonesas dándolo todo, pero teniendo que ceder su título ante Valencia Basket.