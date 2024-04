La ilusión de Carlota Martínez por jugar en casa

Este miércoles comienza un torneo muy especial para Carlota Martínez. La tenista zaragozana, número 260 de la WTA, hará su debut en el W100 Open Zaragoza, un torneo ITF 100. Esto quiere decir que tan solo podrán participar las tenistas que estén clasificadas a partir del número 50 del mundo, con jugadoras como Arantxa Rus, número 57 de la WTA o Martina Trevisan, número 61, pero que llegó a ocupar el puesto 22 hace apenas dos años. Y es por ello que Carlota, a pesar de llegar con confianza, afirma que «siempre hay jugadoras que te dan más respeto, y más habiendo varias top 100 en el cuadro».

La jugadora aragonesa regresa a su tierra para disputar un torneo, algo que hacía mucho tiempo que no ocurría: «Me hace mucha ilusión poder jugar en casa, hace muchos años que no juego aquí. Vengo con muchas ganas», declara. Durante esta semana el Open de Zaragoza será el torneo de tenis femenino de mayor entidad que se celebre en el mundo, en el que Carlota quiere dar su mejor nivel: «Yo me veo jugando bien y tendré que sacar mi mejor nivel para intentar ganar los máximos partidos posibles», dice. Además, en una competición como esta, con tan solo 23 años, la tenista zaragozana afronta estos días como una oportunidad de dar lo mejor de sí para mejorar: «El objetivo es jugar lo mejor posible, seguir creciendo y coger una línea buena por el camino correcto de cara al futuro», explica.

Competir con jugadoras que ya están top 200 te requiere estar jugando todo el rato física, tenística y mentalmente al máximo

En un espacio de unos pocos meses, Carlota Martínez ha disputado sus dos primeros Grand Slams, el US Open y el Abierto de Australia. Apesar de caer en primera ronda en ambos, la tenista confirma que fueron experiencias que le aportaron mucho en su carrera: «Jugar estos torneos es lo máximo que puedes disputar, una experiencia muy bonita. Son torneos únicos, y te dan la energía necesaria para poder afrontar los siguientes retos y perseguir tus objetivos. A pesar de perder en primera ronda, fue una experiencia increíble», relata.

En cuanto al salto cualitativo de las rivales en este tipo de torneos, la tenista explica que la clave es sobre todo la mentalidad: «El tenis está muy igualado y alcanzado cierto punto es mucho más mental. Competir con jugadoras que ya están top 200 te requiere estar jugando todo el rato física, tenística y mentalmente al máximo. Eso es lo que destacaría de estas jugadoras, todos los puntos tienes que estar a tope porque a la que te vas un poquito del partido no perdonan». Carlota se preocupa de cuidar esta parte tan esencial en un deporte como el tenis gracias a la ayuda de un profesional: «Tengo una ayuda de psicólogo. Creo que hace falta porque el estado mental es muy importante en un deporte individual en el que estás sola en la pista, siempre está bien tener una ayuda externa», declara.

De cara al futuro, la joven zaragozana tiene claro que debe centrarse en seguir mejorando su juego y alejarse de los resultados, que llegarán con el tiempo: «El principal es conseguir seguir creciendo como jugadora. En cuanto al número en el ranking, estar más arriba te permite jugar este tipo de torneos, pero lo principal es mejorar mi nivel de tenis, que es lo que después te lleva a los resultados», finaliza Carlota Martínez.