La última final en La Romareda: un día inolvidable para el Prainsa Zaragoza

Hace 15 años el, por aquel entonces, Prainsa Zaragoza tuvo una oportunidad única de disputar la final de la Copa de la Reina en La Romareda. A pesar de terminar perdiendo por 1-5 ante el Espanyol, fue un gran momento para el fútbol femenino en la ciudad, ya que llegaron a reunirse 10.000 aficionados para ver a su equipo. Aunque no haya pasado tanto tiempo, han cambiado muchas cosas en torno a este deporte, en parte gracias al trabajo de mujeres como Sira Abad y Pilar Velilla, capitana y portera del Prainsa en aquella final.

Sira llegó a jugar durante 12 años en el club, pero afirma que este partido es uno de esos que marcó su carrera: «Ese día fue histórico para el equipo, una final de la Copa de la Reina y teniendo la posibilidad de jugarlo en casa delante de tu gente. Lo viví con mucha ilusión, tuvimos 10.000 espectadores, en televisión no se vio porque las cámaras enfocaban al lado contrario y parecía que no había nadie, pero toda la parte lateral del banquillo sí que estaba llena. Fue impresionante esa sensación creo que, junto con el de ascenso, ha sido la mejor experiencia de mi carrera».

Mientras, Pilar Velilla fue durante cuatro temporadas la portera del Prainsa Zaragoza y disputó la final de la Copa de la Reina del año 2009. La guardameta confiesa que se quedó impactada con el ambiente de La Romareda: «Para nosotras fue una pasada, porque sí que hemos tenido partidos con afición como el ascenso, pero donde jugábamos, en el CPS, no cabía tanta gente. El ambiente era espectacular». Además, agradece haber vivido una, por no decir la mejor, gran época del fútbol femenino autonómico: «Yo sé que después de nosotras también hubo una época buena, que llegaron a otra final, pero creo que sí fue de las mejores. Ahora falta en Aragón que los clubs vayan para adelante».

En una muestra de la evolución del fútbol femenino en los últimos años, Sira explica como fueron las propias jugadoras las encargadas de repartir las entradas para animar a la gente a asistir: «Recuerdo los días anteriores estar en la Plaza del Pilar o Plaza España dando entradas para que la gente se animará, porque era la única forma de conseguirlo. Antes no era como ahora, había que luchar bastante más para que la gente fuera a vernos porque no teníamos la ayuda que ahora sí se tiene con los medios de comunicación, que me alegro un montón que ahora sea así». En la actualidad Sira explica que nota una gran mejoría en cuanto a las condiciones que tienen las jugadoras: «En comparación con como era antes, las chicas tienen muchas más facilidades para jugar a fútbol, antes jugabas con chicos, no sabías dónde jugar, en campos de tierra con cristales... de todo nos hemos encontrado».

Durante toda su carrera en Zaragoza, Sira vivió el camino del equipo hasta alcanzar el ascenso a la Superliga en el año 2005: «Fueron 12 años muy buenos, te quedas con las amistades, el compañerismo y todos los momentos buenos que hemos vivido, y aún seguimos teniendo buena relación con los presidentes, los entrenadores y entre las propias jugadoras del equipo. Hicimos una cosa histórica en Zaragoza, ascendimos desde la categoría más baja hasta llegar a dos finales de la Copa de la Reina. Subir a Superliga fue uno de los mejores momentos, y luego mantenernos ahí, que no es para nada fácil. Ya se ha visto que en el momento que descendió no se ha vuelto a conseguir llegar hasta donde lo conseguimos hace años», relata

Creo que Salma va a ser Balón de Oro, si sigue al mismo nivel no tengo duda

El próximo 18 de mayo, Salma Paralluelo tendrá la oportunidad de alzarse con la Copa en su casa. Su carrera ha ascendido de forma meteórica, destacando tanto con el FC Barcelona como con la selección, y así opina Pilar de la zaragozana: «Yo la conocí con el atletismo, y ya con el fútbol ha pegado una ascensión increíble. Yo creo que va a ser la próxima Balón de Oro seguro, si sigue al mismo nivel no tengo duda». Mientras, Sira también ve un enorme potencial en Salma: «Tiene unas condiciones innatas y nada más empezar ya ha destacado, es un portento físico. Además, lleva el nombre de Zaragoza por bandera».

Ambas coinciden en que la final de la Copa de la Reina tendrá un gran recibimiento por parte de la afición de la ciudad: «Espero que La Romareda las reciba como lo que son, unas campeonas. Entre los que vengan de las dos aficiones y si la gente coge bastante entradas, yo creo que se llenará», afirman.

