Brandt contra De Paul para decidir el Dortmund- Atlético, un partido donde no se puede perder el control

El Atlético cumplió la primera parte del plan previsto en su eliminatoria contra el Borussia. Durante la primera parte del encuentro del Metropolitano. Incluso hasta el 70, como explicó Simeone, la ventaja estaba claramente del lado rojiblanco. ¿Qué paso? Dos hechos que se explican juntos. El Dortmund empezó a carburar gracias a Julian Brandt. Terzic corrigió el error de no concederle la titularidad. A su vez, los locales empezaron a cometer fallos en la salida de balón. Los más críticos se cargaron en la cuenta de Rodrigo de Paul, que había inaugurado el marcador.

Brandt, el 'wonderkid' que vuelve a brillar

El alemán y el argentino serán fundamentales en la gestión de un duelo de vuelta (21.00 horas) que tendrá microrrelatos, como en el primer asalto. Con dominar uno, puede bastar. El Dortmund estuvo a punto de echar por tierra todo el trabajo del Atlético con un final arrollador. Brandt filtró un pase para que Haller recortase diferencias en el 81. El delantero no estará en el desenlace por lesión. Justo antes del pitido final, el mismo pivote conectó un cabezazo que impactó en la cruceta para hacer bueno el 2-1.

¿Por qué el mediocentro germano fue suplente? Es algo a lo que todavía le da vueltas el aficionado 'borusser'. En una temporada irregular, llena de vaivenes, el antiguo 'wonderkid' es el hombre que da sentido al juego del "equipo más intenso de la Champions", según la definición del 'Cholo'. La responsabilidad es de Brandt, quien se ha echado el Dortmund a sus espaldas tras la salida de Jude Bellingham. Su nombre, con 27 años, vuelve a sonar, aunque no tan fuerte como hace un lustro, cuando el Real Madrid quiso incorporarle.

En 2019 formaba parte del Bayer Leverkusen y ejercía de extremo izquierdo. O de mediapunta tirado a un costado. Era un perfil híbrido que funcionaba en el 4-3-3 de Petr Bosz. Consiguió dobles figuras en goles y asistencias. De hecho, protagonizó un momento icónico en la histora reciente del Atlético. El "qué paradón de Oblak", la triple mano del esloveno frente al 'equipo de la aspirina' en los octavos de 2017 en Champions.

El rendimiento estaba muy por encima de los 25 millones de euros, la cláusula que pagó el Leverkusen ese mismo año. Tardó en adaptarse al Borussia de Lucien Favre, hasta que el suizo apostó por un 3-4-2-1, donde Brandt encontró un aliado con el que creció y frente al que volverá enfrentarse hoy: Axel Witsel, el espía de esta eliminatoria.

Julian Brandt, jugador del Borussia Dortmund, en la previa al duelo contra el Atlético. / BERND THISSEN / AP

Terzic rebaja la euforia sobre el 'Muro Amarillo'

Brandt no ha tenido un camino fácil en la élite. Ha olvidado y aprendido herramientas en función de los esquemas y técnicos hasta ser uno de los centrocampistas más completos de Europa. Donde más rinde es en el último pase, aunque también puede jugar en la base de la jugada. Tiene llegada y gol, lo que le concede siempre unas cifras destacadas. Incluso en un curso donde el Borussia lucha por entrar en Champions Brandt lleva ocho goles y 14 asistencias entre todas las competiciones.

Consciente del papel capital que tendrá ante el Atlético en el Signal Iduna Park, Terzic quiso que Brandt fuese su escudero en la previa. "Yo quisiera siempre el ambiente de aquí en Dortmund. Es algo único. No necesitas pensar si los aficionados te apoyan, porque ellos nunca fallan. Hace unos años contra el Inter íbamos 0-2 y en el estadio hubo un vuelco enérgico gracias a los hinchas que nos permitió remontar. Nunca lo olvidaré", reflexionó el mediocampista.

A Rodrigo de Paul no le da miedo -de hecho le motiva- el ambiente del 'Muro Amarillo', la pared vertical de 25.000 aficionados que ha visto cómo su poder se ha aminorado esta temporada. Hasta ocho equipos han sacado algo positivo en sus visitas al Westfalenstadion. "Nos vamos a encontrar un equipo que saldrá con todo", advirtió Simeone en la rueda de prensa previa.

Aunque Terzic rebajó la euforia sobre una grada mitificada. "Es definitivamente uno de los mejores lugares del mundo. Queremos aprovecharlo, pero necesitamos una gran actuación. Tampoco fue fácil jugar contra el Atlético en su campo. Ellos sacaron ventaja, aunque nosotros un buen resultado", aseguró el preparador germano, mientras que Witsel, que jugó en el Borussia, dijo que "el ambiente de Dortmund será muy parecido al nuestro: caliente".

El ruido fuera del fútbol que afecta a Rodrigo de Paul

La concentración será un argumento a trabajar por los dos contendientes. Para Rodrigo de Paul es la diferencia entre la excelencia y la mediocridad por la que deambula a veces el campeón del mundo. El argentino llega en un gran momento de forma. Lo demostró con el empuje inicial en la ida de Champions. Su simbiosis con Antoine Griezmann le ha servido para avanzar en un club al que nunca llegó el pivote que reclamó Simeone.

Según el último estudio de CIES Football, De Paul es el mediocentro que tiene un mayor índice de creación de oportunidades. Se calcula sumando asistencias, ocasiones claras o pases que rompen la línea defensiva. Supera a jugadores como Martin Odegaard (Arsenal), Frenkie de Jong (Barcelona), Luis Alberto (Lazio) o Harvey Elliot (Liverpool). Aunque Simeone le reclama su mejor versión antes de cada gran cita.

El problema con De Paul es el ruido personal que le rodea. Después del partido frente al Girona, el argentino lanzaba un mensaje de apoyo a Tini Stoessel, su exnovia, tras las acusaciones que recibió de su exmujer, Camila Homs. Diversos medios informaban de que la cantante empezó a salir con el jugador cuando la modelo estaba embarazada. El jugador del Atlético no estuvo bien en el Giuseppe Meazza y tampoco contra el Barcelona, por eso la ida de los cuartos fue un punto de inflexión.

Rodrigo de Paul, durante el pasado Atlético - Girona de Liga. / Kiko Huesca/EFE

La importante baja de Lino y el regreso de Hermoso

Para buscar la clasificación a semifinales, Simeone no podrá contar con Samuel Lino por sanción. Una baja sensible. Más allá de Griezmann, el carrilero fue el más destacado en el Metropolitano. No solo por su gol, también el aporte ofensivo que ha de suplir César Azpilicueta, con el que el argentino ha ensayado. Pasará del eje de la zaga a la banda.

Mario Hermoso es la novedad de una convocatoria que estará arropada por 4.000 espectadores, el mayor desplazamiento más allá de las finales. En la lista de 22 jugadores está Saúl Ñíguez, que se ha recuperado de un traumatismo en un tobillo. No estarán por lesión Memphis Depay ni Thomas Lemar.

Por su parte, Terzic no contará con el lateral Ramy Bensebaini ni con el delantero Sebastien Haller, autor del gol en Madrid, ambos lesionados. Niclas Füllkrug, anulado en el Metropolitano, apunta a otra nueva titularidad. La alternativa es Youssufa Moukoko. Son las bazas con las que el Dortmund intentará que el Atlético pierda el control en un partido y escenario emocional donde el cerebro compensará la falta de músculo.