El 'Mono' Burgos rompe su silencio tras su despido de Movistar por las palabras hacia Lamine Yamal

La polémica entorno al comentario clasista de Germán 'El Mono' Burgos hacia Lamine Yamal en el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League sigue dando que hablar. "Mira que calidad, mira que toquecitos de Lamine Yamal. Si no le va bien termina en un semáforo. El fútbol es como la vida", afirmó el argentino sobre el joven jugador catalán.

El exfutbolista ha decidido romper su silencio en Radio Marca después de la decisión de Movistar de prescindir de sus servicios. Cabe recordar que tanto el FC Barcelona como el PSG se negaron a hablar frente a los micrófonos de la cadena televisiva en protesta por la actitud del comentarista.

"El comentario iba sobre el talento y la habilidad del futbolista. La gente no ha escuchado el audio completo, es un tono afectivo. Yo rompo con el humor. La empresa tenía que actuar y no pasa nada. Me reuní con dos productores de Movistar y les dije que yo me quitaba del medio", ha detallado Germán Burgos.

El que fuera durante varios años segundo entrenador del Atlético de Madrid también ha querido recordar el origen de su apodo. "Si hay algún director de comunicación o alguna facultad que quiera ver este tema. A mí me llaman 'Mono', mi apodo rompe todo lo dicho y manifestado", ha asegurado ante los micrófonos de Marca.

Además, el argentino ha llegado a confesar que minutos más tarde de que la polémica estallase decidió mandar un mensaje a Joan Laporta. "Solo quería mandarle un halago". Para concluir, el 'Mono' Burgos recordó alguna triste situación que vivió durante su carrera profesional como futbolista. "A mí me han tirado orín y les pedí que me insultasen. La gente no me conoce. El portero no se puede ir nunca y siempre está recibiendo estas situaciones".