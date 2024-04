El CD Teruel sigue en la lucha por la permanencia tras vencer al Sestao River (1-0)

El CD Teruel no falló ante su gente en Pinilla en un partido vital para rozar la permanencia y no quedarse estancado en el descenso, que ahora tiene a dos puntos de distancia. Los turolenses vencieron al Sestao River por 1-0, rival también lucha por mantenerse alejado de la zona roja de la tabla.

Tras dos partidos en el que no les salieron la cosas a los de Raúl Jardiel, no fallaron ante el Sestao River y un gol de Víctor Sanchis en el minuto 32 dio la victoria al CD Teruel. De no haber logrado el triunfo, los rojillos se habrían quedado a cinco puntos de la permanencia quedando solamente quince por jugar, por lo que las cosas se habrían complicado y mucho para lograr la salvación.

Pero esta situación clasificatoria se da gracias a la gran racha que consiguió el equipo hace unas jornadas. Las victorias ante el Gimnàstic, Rayo Majadahonda y SD Logroñés sacaron al Teruel del pozo en el que estaba inmerso y le dieron alas para poder luchar hasta el final de la competición.

El próximo match ball será ante el Fuenlabrada, conjunto que tiene a tan solo tres puntos por lo que vuelve a ser un choque de vital importancia para los turolenses, ya que todavía tienen que jugar contra equipos como la Ponferradina, Cultural Leonesa o Unionistas.